https://tr.sputniknews.com/20220322/kylie-jenner-oglunun-adini-degistirdigini-acikladi-1054944248.html

Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdiğini açıkladı

Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdiğini açıkladı

Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden geçen ay ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kylie Jenner, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T11:59+0300

2022-03-22T11:59+0300

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kylie jenner

yaşam

travis scott

bebek

isim

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Reality show yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner, rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott ile birlikteliğinden geçen ay dünyaya gelen ikinci çocuklarının ismini değiştirdiklerini açıkladı.NTV’nin aktardığına göre 24 yaşındaki ABD’li yıldız, haberi dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Oğlumuzun adı artık Wolf (Kurt) değil bilginize. Bu isimle kendisi gibi hissetmediğini düşündük. Her yerde bu ismi gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim” notuyla duyurdu.Çiftin oğullarına verdiği yeni isim ise henüz bilinmiyor.İkinci çocuğunu 2 Şubat'ta dünyaya getiren Jenner, haberi doğumdan beş gün sonra sosyal medya paylaşımıyla vermişti.Dört yaşında Stormi adında bir kızı olan ünlü yıldız, kızının, yeni erkek kardeşinin elini tutarken çekilmiş siyah beyaz fotoğrafıyla, oğlunun dünyaya geldiğini duyurmuştu.Jenner, fotoğrafın açıklamasına sadece ‘2/2/22’ yazmıştı.Öte yandan Jenner, dün sosyal medya hesabından yeni doğan oğulları için, ‘Oğlumuza’ başlıklı bir klip paylaştı. Klipte, Jenner’ın hamilelik süreci ve ailece geçirdikleri özel anlar yer alıyor.Jenner ile 30 yaşındaki Scott 2017'den bu yana birlikte. Coachella Müzik Festivali'nde başladıkları ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren Jenner ve Scott çifti, 2019'da ayrılmış, Mayıs 2021’de yeniden barışmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220213/kylie-jenner-bebeginin-adini-acikladi-1053796955.html

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kylie jenner, travis scott, bebek, isim