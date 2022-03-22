https://tr.sputniknews.com/20220322/merkez-bankasi-baskani-yatirimcilarin-asla-kaybetmeyecegi-duzenlemeler-yaptik-1054964484.html
Merkez Bankası Başkanı: Yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yaptık
Merkez Bankası Başkanı: Yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yaptık
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T23:58+0300
2022-03-22T23:58+0300
2022-03-22T23:58+0300
ekonomi
şahap kavcıoğlu
dünya türk iş konseyi (dtik)
dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik)
merkez bankası
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Nail Olpak ile DTİK Bölge Komite Başkanlarıyla bir araya gelen Kavcıoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Kavcıoğlu, yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığını kaydederek, "Sisteme teveccüh büyük, vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.Dövize geçmek isteyen vatandaşların olması halinde bankaların satış kurundan değil, saat 11:00'deki Merkez Bankasının dönüşüm kurundan dönüşüm yapılacağını aktaran Kavcıoğlu, iki kur arasında fark olması durumunda ise TCMB'nin bankaya bu farkı ödeyeceğini belirtti.Kavcıoğlu, YUVAM'dan para çıkışı olması ihtimaline ilişkin soruyu ise "Türkiye'de bu konuda asla sıkıntı olmaz." şeklinde yanıtladı.
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şahap kavcıoğlu, dünya türk iş konseyi (dtik), dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik), merkez bankası
Merkez Bankası Başkanı: Yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yaptık
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığı söyleyen Kavcıoğlu, 'Sisteme teveccüh büyük. Vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor' dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Nail Olpak ile DTİK Bölge Komite Başkanlarıyla bir araya gelen Kavcıoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kavcıoğlu, yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığını kaydederek, "Sisteme teveccüh büyük, vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.
Dövize geçmek isteyen vatandaşların olması halinde bankaların satış kurundan değil, saat 11:00'deki Merkez Bankasının dönüşüm kurundan dönüşüm yapılacağını aktaran Kavcıoğlu, iki kur arasında fark olması durumunda ise TCMB'nin bankaya bu farkı ödeyeceğini belirtti.
Kavcıoğlu, YUVAM'dan para çıkışı olması ihtimaline ilişkin soruyu ise "Türkiye'de bu konuda asla sıkıntı olmaz." şeklinde yanıtladı.