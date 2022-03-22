https://tr.sputniknews.com/20220322/merkez-bankasi-yatirimcilarla-bir-araya-gelecek-1054944720.html
Merkez Bankası, yatırımcılarla bir araya gelecek
Merkez Bankası, yatırımcılarla bir araya gelecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Perşembe günü yatırımcılarla videokonferans yöntemiyle bir araya gelecek. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T12:14+0300
2022-03-22T12:14+0300
2022-03-22T12:15+0300
ekonomi
merkez bankası
yatırımcı
toplantı
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Yerli yatırımcı toplantısının saat 11'de yapılması öngörülürken, öğleden sonra da TCMB yetkilileri yabancı yatırımcılarla buluşacak.
https://tr.sputniknews.com/20220321/bakan-nebati-bu-ulkede-her-zaman-iyi-seyler-olacak-takmayin-kafaniza-1054922193.html
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merkez bankası, yatırımcı, toplantı
Merkez Bankası, yatırımcılarla bir araya gelecek
12:14 22.03.2022 (güncellendi: 12:15 22.03.2022) Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Perşembe günü yatırımcılarla videokonferans yöntemiyle bir araya gelecek.
Yerli yatırımcı toplantısının saat 11'de yapılması öngörülürken, öğleden sonra da TCMB yetkilileri yabancı yatırımcılarla buluşacak.