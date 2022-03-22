https://tr.sputniknews.com/20220322/moldova-disisleri-ukrayna-konusunda-tarafsiz-politika-izleyecegiz-1054954095.html

Moldova Dışişleri: Ukrayna konusunda tarafsız politika izleyeceğiz

Moldova Dışişleri: Ukrayna konusunda tarafsız politika izleyeceğiz

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Nicu Popescu, ülkenin Ukrayna konusunda tarafsızlık politikası izleyeceğini söyledi. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T16:21+0300

2022-03-22T16:21+0300

2022-03-22T16:21+0300

ukrayna krizi

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerine odaklı haber sitesi Euractiv’e konuşan Popescu, Moldova’nın Ukrayna konusunda tarafsızlık politikası izleyeceğini ifade etti.Popescu, “Hükümete verilen yasal görev, Moldova'nın tarafsızlığını sağlamaktır. Bu Anayasada yazıyor, vatandaşlar da ona oy verdi, bizim çalıştığımız çerçeve bu” diye konuştu.Popescu, Rus birliklerinden oluşan bir görev gücünün konuşlandırıldığı Transdinyester bölgesinden gelebilecek olası bir tehditle ilgili soruya, Moldova makamlarının Transdinyester'de herhangi bir askeri harekata hazırlık görmediği yanıtını verdi.Bakan, “Moldova'nın askeri hedef olmadığı gerçeğinden yola çıkıyoruz ve saldırıya uğramamız için herhangi bir neden görmüyoruz. Aynı zamanda hükümet, elbette olumsuz senaryolar da dahil olmak üzere tüm senaryolara hazırlanmakla yükümlüdür” vurgusunu yaptı.Moldova’nın mevcut durumda karşılaştığı en büyük zorluğun sığınmacı akını olduğuna dikkat çeken Popescu, “Ukrayna'daki gerilimin devam etmesi halinde yeni bir sığınmacı dalgasına hazırlıklı olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Çatışma bölgesinin Moldova sınırına yaklaşması durumunda sığınmacı akışlarında keskin ve çoklu bir artış riski var” diyerek yeni bir sığınmacı dalgasının ülkesi için daha dramatik sonuçlara yol açabileceğini dee sözlerine ekledi.Moldovalı bakan, “(Sığınmacıların AB ülkelerine doğru) aktarılması konusunda desteğe ihtiyacımız var, bu konuda bazı teklifler aldık. Burada kalmayı seçenlere yardım etmek için de desteğe ihtiyacımız var, çünkü bu ülke ve toplum için önemli bir yük” ifadelerini kullandı.24 Şubat-22 Mart arasında 333 bin 949 Ukrayna vatandaşı Moldova'ya giriş yaptı, bunların 234 bin 747'si Romanya'ya ve ardından Avrupa'ya gitmek üzere ülkeden transit geçti. Şu anda Moldova’da 97 bin 57 Ukrayna vatandaşı kalıyor, 5 bin 403 Ukraynalı Moldova'ya sığınma başvurusunda bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220322/olen-cocuklari-unutamiyorum-sirbistan-lideri-vucic-ulkesinin-natoya-katilmayacagini-yineledi-1054948675.html

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