https://tr.sputniknews.com/20220322/moskova-yonetimi-kentsel-gayrimenkullerde-kira-artislarina-moratoryum-uyguladi-1054958004.html

Moskova yönetimi kentsel gayrimenkullerde kira artışlarına moratoryum uyguladı

Moskova yönetimi kentsel gayrimenkullerde kira artışlarına moratoryum uyguladı

Moskova yönetiminin kiraların düşürülmesi, ertelenmesi ve taksitlendirilmesi ile ilgili yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri kabul ettiği bildirildi. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T18:42+0300

2022-03-22T18:42+0300

2022-03-22T18:41+0300

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Moskova Belediye Başkanı ve Başkent Yönetimi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre kent mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin kira ödemeleri ile ilgili değişiklikler kabul edildi.Açıklamada, “Kararname uyarınca Moskova kentinin mülkiyetinde bulunan arsalar ve konut dışı tesisler için 2022'de kira ödeme oranlarındaki artışa moratoryum getirildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre ayrıca kente ait konut dışı bina kiracılarının 2022'nin ikinci çeyreği için kira ödemeleri 31 Aralık'a kadar ertelenecek.Kentsel arsaları kiralayanlar ise 6 aylık bir ertelemeden istifade edebilecek.Sanayi ve üretim tesislerinin kurulacağı arsaların kira tutarı, yılda 1 ruble olarak belirlendi.Başkent yönetimi ayrıca inşaat amacıyla kiralanan arsalar için taksitlendirme ile ilgili ödeme oranını yüzde 23'ten yüzde 9.5'e düşürdü. Özel mülk olan arsaların izin verilen kullanım türünün değiştirilmesi için yapılan ödemelerde ise oran yüzde 20'den yüzde 9.5'e düşürüldü.Bu ve diğer bir dizi destek önlemi, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in bugün imzaladığı kararnamede yer aldı.

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moskova, kira, yaptırım, rusya