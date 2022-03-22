Türkiye
CANLI | Siemens, Rusya'ya hızlı tren tedarikini öngören anlaşmayı askıya aldı
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220322/moskovada-turk-filmleri-gosterimi-turk-filmlerini-rus-seyircisiyle-bulusturmaya-devam-ediyoruz-1054957038.html
Moskova’da 'Türk Filmleri Gösterimi': 'Türk filmlerini Rus seyircisiyle buluşturmaya devam ediyoruz'
Moskova’da 'Türk Filmleri Gösterimi': 'Türk filmlerini Rus seyircisiyle buluşturmaya devam ediyoruz'
25-26 Mart 2022 tarihlerinde Moskova’da Dom Kino sinemasında “Türk Filmleri Gösterimi” etkinliği gerçekleştirilecek. Sputnik'e konuşan Moskova Yunus Emre... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T17:51+0300
2022-03-22T17:51+0300
yaşam
türkiye
rusya
moskova
film
etkinlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054928196_3:0:508:284_1920x0_80_0_0_09e912f608580e74341d8fcb976af24e.png
Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği himayelerinde, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile düzenlenecek etkinlikte “Bir Aşk, İki Hayat” ve “Yol Arkadaşım” adlı filmler Moskovalı sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.Etkinlikle ilgili Sputnik’e konuşan Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Müdür V. Ferhat Tamkoç şu ifadelerde bulundu.
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054928196_66:0:445:284_1920x0_80_0_0_9ef659f96ab80045b76466db5c9bea68.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, rusya, moskova, film, etkinlik

Moskova’da 'Türk Filmleri Gösterimi': 'Türk filmlerini Rus seyircisiyle buluşturmaya devam ediyoruz'

17:51 22.03.2022
© Twitter/ Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği Türk filmleri, Rusya'da gösterime girecek
Türk filmleri, Rusya'da gösterime girecek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© Twitter/ Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği
Abone olGoogle news
Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
25-26 Mart 2022 tarihlerinde Moskova’da Dom Kino sinemasında “Türk Filmleri Gösterimi” etkinliği gerçekleştirilecek. Sputnik'e konuşan Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Müdür V. Ferhat Tamkoç "Türk filmlerini Rus seyircisiyle buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği himayelerinde, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile düzenlenecek etkinlikte “Bir Aşk, İki Hayat” ve “Yol Arkadaşım” adlı filmler Moskovalı sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.
Etkinlikle ilgili Sputnik’e konuşan Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Müdür V. Ferhat Tamkoç şu ifadelerde bulundu.
“Moskova Yunus Emre Enstitüsü olarak Türk filmlerini Rus seyircisiyle buluşturmaya devam ediyoruz. Yaz döneminde planladığımız Nostaljik Açık Hava Sineması faaliyetimizle de Türk filmi gösterimine farklı açılımlar getireceğiz. Rus sinemaseverlerin Türk sinemasından beklentilerini en üst seviyede karşılamayı planlıyoruz”.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала