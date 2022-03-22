https://tr.sputniknews.com/20220322/moskovada-turk-filmleri-gosterimi-turk-filmlerini-rus-seyircisiyle-bulusturmaya-devam-ediyoruz-1054957038.html
Moskova’da 'Türk Filmleri Gösterimi': 'Türk filmlerini Rus seyircisiyle buluşturmaya devam ediyoruz'
Moskova’da 'Türk Filmleri Gösterimi': 'Türk filmlerini Rus seyircisiyle buluşturmaya devam ediyoruz'
25-26 Mart 2022 tarihlerinde Moskova’da Dom Kino sinemasında “Türk Filmleri Gösterimi” etkinliği gerçekleştirilecek. Sputnik'e konuşan Moskova Yunus Emre... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T17:51+0300
2022-03-22T17:51+0300
2022-03-22T17:51+0300
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Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği himayelerinde, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile düzenlenecek etkinlikte “Bir Aşk, İki Hayat” ve “Yol Arkadaşım” adlı filmler Moskovalı sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.Etkinlikle ilgili Sputnik’e konuşan Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Müdür V. Ferhat Tamkoç şu ifadelerde bulundu.
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Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
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türkiye, rusya, moskova, film, etkinlik
Moskova’da 'Türk Filmleri Gösterimi': 'Türk filmlerini Rus seyircisiyle buluşturmaya devam ediyoruz'
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25-26 Mart 2022 tarihlerinde Moskova’da Dom Kino sinemasında “Türk Filmleri Gösterimi” etkinliği gerçekleştirilecek. Sputnik'e konuşan Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Müdür V. Ferhat Tamkoç "Türk filmlerini Rus seyircisiyle buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği himayelerinde, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile düzenlenecek etkinlikte “Bir Aşk, İki Hayat” ve “Yol Arkadaşım” adlı filmler Moskovalı sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.
Etkinlikle ilgili Sputnik’e konuşan Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Müdür V. Ferhat Tamkoç şu ifadelerde bulundu.
“Moskova Yunus Emre Enstitüsü olarak Türk filmlerini Rus seyircisiyle buluşturmaya devam ediyoruz. Yaz döneminde planladığımız Nostaljik Açık Hava Sineması faaliyetimizle de Türk filmi gösterimine farklı açılımlar getireceğiz. Rus sinemaseverlerin Türk sinemasından beklentilerini en üst seviyede karşılamayı planlıyoruz”.