https://tr.sputniknews.com/20220322/moskovada-turk-filmleri-gosterimi-turk-filmlerini-rus-seyircisiyle-bulusturmaya-devam-ediyoruz-1054957038.html

Moskova’da 'Türk Filmleri Gösterimi': 'Türk filmlerini Rus seyircisiyle buluşturmaya devam ediyoruz'

Moskova’da 'Türk Filmleri Gösterimi': 'Türk filmlerini Rus seyircisiyle buluşturmaya devam ediyoruz'

25-26 Mart 2022 tarihlerinde Moskova’da Dom Kino sinemasında “Türk Filmleri Gösterimi” etkinliği gerçekleştirilecek. Sputnik'e konuşan Moskova Yunus Emre... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T17:51+0300

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Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği himayelerinde, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile düzenlenecek etkinlikte “Bir Aşk, İki Hayat” ve “Yol Arkadaşım” adlı filmler Moskovalı sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.Etkinlikle ilgili Sputnik’e konuşan Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Müdür V. Ferhat Tamkoç şu ifadelerde bulundu.

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2022

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Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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türkiye, rusya, moskova, film, etkinlik