Mustafa Sarıgül: Acun'un yolunu ben açtım

"Acun'u muhabirliğinden beri tanırım. Bileklerinin hakkıyla buraya söke söke gelmiştir. En son Acun'un muhabirliği zamanında Galatasaray - Arsenal maçı için Kopenhag'daydık. Ve biz buradan Ahmet Salım'la gitmişiz. Acun geldi, 'Mustafa abi' dedi bana. Ben de ona 'Aslan Acun'um' dedim ve Acun'un yolunu açtım."