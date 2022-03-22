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Mustafa Sarıgül: Acun'un yolunu ben açtım
Mustafa Sarıgül: Acun'un yolunu ben açtım
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Acun Ilıcalı'yı muhabirliğinden beri tanığını söyledi ve... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T02:57+0300
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Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, TikTok paylaşımlarına devam ediyor. Mustafa Sarıgül son olarak paylaştığı videolardan birinde televizyoncu Acun Ilıcalı'nın muhabirlik yaptığı dönemde yaşadıkları bir olayı anlattı.Sarıgül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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Mustafa Sarıgül: Acun'un yolunu ben açtım
02:57 22.03.2022 (güncellendi: 03:05 22.03.2022) Abone ol
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Acun Ilıcalı'yı muhabirliğinden beri tanığını söyledi ve "Yolunu ben açtım " dedi.
Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, TikTok paylaşımlarına devam ediyor.
Mustafa Sarıgül son olarak paylaştığı videolardan birinde televizyoncu Acun Ilıcalı'nın muhabirlik yaptığı dönemde yaşadıkları bir olayı anlattı.
Sarıgül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Acun'u muhabirliğinden beri tanırım. Bileklerinin hakkıyla buraya söke söke gelmiştir. En son Acun'un muhabirliği zamanında Galatasaray - Arsenal maçı için Kopenhag'daydık. Ve biz buradan Ahmet Salım'la gitmişiz. Acun geldi, 'Mustafa abi' dedi bana. Ben de ona 'Aslan Acun'um' dedim ve Acun'un yolunu açtım."