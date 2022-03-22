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https://tr.sputniknews.com/20220322/navalniy-9-sene-hapis-cezasina-mahkum-edildi--1054953661.html
Navalnıy, 9 sene hapis cezasına mahkum edildi
Navalnıy, 9 sene hapis cezasına mahkum edildi
Rusya’da mahkeme, blog yazarı Aleksey Navalnıy’ı dolandırıcılık ve mahkeme kararına uymama suçlarından 9 sene hapis cezasına mahkum etti. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T16:14+0300
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dünya
rusya
aleksey navalnıy
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki Lefortovskiy Mahkemesi, Navalnıy’ı yargılandığı dolandırıcılık davasında suçlu buldu ve Rus blog yazarını, ‘başkasının mülkünü hileyle ele geçirmek’ ve ‘mahkeme kararına uymamak’ suçlarından 9 sene ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, Navalnıy’ın 1.2 milyon ruble (11 bin 535 dolar) para cezası ödemesine hükmetti. Savcılık geçen hafta mahkemeden Navalnıy için 13 sene hapis cezası istemişti. Navalnıy şu an, önceden yargılandığı bir dava ile ilgili şartlı tahliye hükümlerini ihlal etmiş olması nedeniyle verilen 2.5 senelik hapis cezasını çekiyor.
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Navalnıy, 9 sene hapis cezasına mahkum edildi

16:14 22.03.2022 (güncellendi: 16:16 22.03.2022)
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAAleksey Navalnıy
Aleksey Navalnıy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
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Rusya’da mahkeme, blog yazarı Aleksey Navalnıy’ı dolandırıcılık ve mahkeme kararına uymama suçlarından 9 sene hapis cezasına mahkum etti.
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Lefortovskiy Mahkemesi, Navalnıy’ı yargılandığı dolandırıcılık davasında suçlu buldu ve Rus blog yazarını, ‘başkasının mülkünü hileyle ele geçirmek’ ve ‘mahkeme kararına uymamak’ suçlarından 9 sene ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme ayrıca, Navalnıy’ın 1.2 milyon ruble (11 bin 535 dolar) para cezası ödemesine hükmetti. Savcılık geçen hafta mahkemeden Navalnıy için 13 sene hapis cezası istemişti.
Navalnıy şu an, önceden yargılandığı bir dava ile ilgili şartlı tahliye hükümlerini ihlal etmiş olması nedeniyle verilen 2.5 senelik hapis cezasını çekiyor.
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