https://tr.sputniknews.com/20220322/netflix-ve-jj-abramstan-u2-dizisi-geliyor-1054954228.html
Netflix ve J.J. Abrams'tan U2 dizisi
Netflix ve J.J. Abrams'tan U2 dizisi
J. J. Abrams , Netflix'te yayınlanmak üzere İrlandalı rock grubu U2'ya odaklanacak bir dizi geliştiriyor. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T16:19+0300
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u2
yaşam
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j. j abrams
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Netflix, 'Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi', 'Star Trek', 'Star Wars: Güç Uyanıyor' gibi yapımlarla tanınan yapımcı J. J. Abrams ile İrlandalı rock grubu U2'ya odaklanacak bir dizi üzerine çalışıyor.Beyazperde'nin The Hollywood Reporter'dan aktardığı habere göre, dizi için daha önce 'The Theory of Everything', 'Darkest Hour', 'Bohemian Rhapsody' ve 'The Two Popes' gibi ödüllü filmleri kaleme alan senarist Anthony McCarten'le anlaşıldı.Dizinin grubun zaman çizelgesinin hangi bölümünü kapsayacağı henüz belli değil.Bono, Adam Clayton, The Edge ve Larry Mullen Jr. U2 grubunu 1976’da İrlanda’da kurdu ve 14’ün üzerinde stüdyo albümü yayınladı. Grup, 22 Grammy Ödülü kazandı ve 2005 yılında Rock ‘n Roll Onur Listesi’ne girdi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/bono-u2-adini-sevmiyorum-kendi-yorumum-yuzunden-sarkilarimizdan-utaniyorum-hl-sarkici-olamadim-1052906740.html
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Netflix ve J.J. Abrams'tan U2 dizisi
16:19 22.03.2022 (güncellendi: 16:24 22.03.2022) Abone ol
J. J. Abrams , Netflix'te yayınlanmak üzere İrlandalı rock grubu U2'ya odaklanacak bir dizi geliştiriyor.
Netflix, 'Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi', 'Star Trek', 'Star Wars: Güç Uyanıyor' gibi yapımlarla tanınan yapımcı J. J. Abrams ile İrlandalı rock grubu U2'ya odaklanacak bir dizi üzerine çalışıyor.
Beyazperde'
nin The Hollywood Reporter'dan aktardığı habere göre,
dizi için daha önce 'The Theory of Everything', 'Darkest Hour', 'Bohemian Rhapsody'
ve 'The Two Popes' gibi ödüllü filmleri kaleme alan senarist Anthony McCarten'le anlaşıldı.
Dizinin grubun zaman çizelgesinin hangi bölümünü kapsayacağı henüz belli değil.
Bono, Adam Clayton, The Edge ve Larry Mullen Jr. U2 grubunu 1976’da İrlanda’da kurdu ve 14’ün üzerinde stüdyo albümü yayınladı. Grup, 22 Grammy Ödülü kazandı ve 2005 yılında Rock ‘n Roll Onur Listesi’ne girdi.