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https://tr.sputniknews.com/20220322/ninesinin-kupesini-satip-olumle-tehdit-eden-torun-tutuklandi-1054941533.html
Ninesinin küpesini satıp ölümle tehdit eden torun tutuklandı
Ninesinin küpesini satıp ölümle tehdit eden torun tutuklandı
Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 68 yaşındaki kadın, torununun küpesini sattığını, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirterek şikayette bulundu. Şikayetin... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T10:58+0300
2022-03-22T10:58+0300
türkiye
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yaşlı
nine
torun
küpe
tehdit
manavgat
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Manavgat’a Dikmen Mahallesi'nde torunuyla birlikte yaşayan 68 yaşındaki A.A., 24 yaşındaki torunu Ö.A.’nın küpesini sattığını, evde bulunan değerli eşyaları satmak istediğini, kendisine hakarette bulunup ölümle tehdit ettiğini belirterek jandarmaya şikayette bulundu. Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerince Dikmen Mahallesi'nde yakalanan ve kimlik sorgusunda yoklama kaçağı olduğu belirlenen Ö.A.’ya tebligat yapıldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220322/hastaneden-cikan-yasli-kadin-taksiye-binebilmek-icin-ne-olur-beni-al-diye-yalvardi-1054939667.html
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kadın, yaşlı, nine, torun, küpe, tehdit, manavgat, antalya

Ninesinin küpesini satıp ölümle tehdit eden torun tutuklandı

10:58 22.03.2022
© İHANinesinin küpesini satıp ölümle tehdit eden torun tutuklandı
Ninesinin küpesini satıp ölümle tehdit eden torun tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© İHA
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Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 68 yaşındaki kadın, torununun küpesini sattığını, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirterek şikayette bulundu. Şikayetin ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanan torun ise tutuklandı.
Manavgat’a Dikmen Mahallesi'nde torunuyla birlikte yaşayan 68 yaşındaki A.A., 24 yaşındaki torunu Ö.A.’nın küpesini sattığını, evde bulunan değerli eşyaları satmak istediğini, kendisine hakarette bulunup ölümle tehdit ettiğini belirterek jandarmaya şikayette bulundu.
Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerince Dikmen Mahallesi'nde yakalanan ve kimlik sorgusunda yoklama kaçağı olduğu belirlenen Ö.A.’ya tebligat yapıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
Yaşlı kadın taksiye binebilmek için 'Ne olur beni al' diye yalvardı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
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