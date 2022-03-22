https://tr.sputniknews.com/20220322/ninesinin-kupesini-satip-olumle-tehdit-eden-torun-tutuklandi-1054941533.html
Ninesinin küpesini satıp ölümle tehdit eden torun tutuklandı
Ninesinin küpesini satıp ölümle tehdit eden torun tutuklandı
Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 68 yaşındaki kadın, torununun küpesini sattığını, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirterek şikayette bulundu. Şikayetin... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T10:58+0300
2022-03-22T10:58+0300
2022-03-22T10:58+0300
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kadın
yaşlı
nine
torun
küpe
tehdit
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Manavgat’a Dikmen Mahallesi'nde torunuyla birlikte yaşayan 68 yaşındaki A.A., 24 yaşındaki torunu Ö.A.’nın küpesini sattığını, evde bulunan değerli eşyaları satmak istediğini, kendisine hakarette bulunup ölümle tehdit ettiğini belirterek jandarmaya şikayette bulundu. Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerince Dikmen Mahallesi'nde yakalanan ve kimlik sorgusunda yoklama kaçağı olduğu belirlenen Ö.A.’ya tebligat yapıldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220322/hastaneden-cikan-yasli-kadin-taksiye-binebilmek-icin-ne-olur-beni-al-diye-yalvardi-1054939667.html
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kadın, yaşlı, nine, torun, küpe, tehdit, manavgat, antalya
Ninesinin küpesini satıp ölümle tehdit eden torun tutuklandı
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Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 68 yaşındaki kadın, torununun küpesini sattığını, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirterek şikayette bulundu. Şikayetin ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanan torun ise tutuklandı.
Manavgat’a Dikmen Mahallesi'nde torunuyla birlikte yaşayan 68 yaşındaki A.A., 24 yaşındaki torunu Ö.A.’nın küpesini sattığını, evde bulunan değerli eşyaları satmak istediğini, kendisine hakarette bulunup ölümle tehdit ettiğini belirterek jandarmaya şikayette bulundu.
Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerince Dikmen Mahallesi'nde yakalanan ve kimlik sorgusunda yoklama kaçağı olduğu belirlenen Ö.A.’ya tebligat yapıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.