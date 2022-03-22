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Norveç Kralı Harald, Kovid-19'a yakalandı
Norveç Kralı Harald, Kovid-19'a yakalandı
Norveç Kralı 5. Harald'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
norveç
koronavirüs
kovid-19
kral
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Norveç Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 85 yaşındaki Kral 5. Harald'ın Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.Açıklamada, kralın hafif belirtiler gösterdiği bilgisi paylaşıldı.Ocak ayında üç doz aşı olduğu belirtilen Kral Harald'ın Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görüşmesinden bir gün hastalandığı duyurulmuştu.Kral Harald, yeni bir kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği 2020 yılı da dahil olmak üzere, son yıllarda birkaç kez rahatsızlık geçirmişti.Kral Harald, babası Kral Olav'ın 17 Ocak 1991'de ölümü üzerine tahta çıkmıştı.
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norveç, koronavirüs, kovid-19, kral, harald

Norveç Kralı Harald, Kovid-19'a yakalandı

14:46 22.03.2022
© REUTERSNorveç Kralı Harald
Norveç Kralı Harald - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© REUTERS
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Norveç Kralı 5. Harald'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Norveç Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 85 yaşındaki Kral 5. Harald'ın Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, kralın hafif belirtiler gösterdiği bilgisi paylaşıldı.
Ocak ayında üç doz aşı olduğu belirtilen Kral Harald'ın Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görüşmesinden bir gün hastalandığı duyurulmuştu.
Kral Harald, yeni bir kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği 2020 yılı da dahil olmak üzere, son yıllarda birkaç kez rahatsızlık geçirmişti.
Kral Harald, babası Kral Olav'ın 17 Ocak 1991'de ölümü üzerine tahta çıkmıştı.
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