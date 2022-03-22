https://tr.sputniknews.com/20220322/norvec-krali-harald-kovid-19a-yakalandi-1054949996.html

Norveç Kralı Harald, Kovid-19'a yakalandı

Norveç Kralı Harald, Kovid-19'a yakalandı

Norveç Kralı 5. Harald'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T14:46+0300

2022-03-22T14:46+0300

2022-03-22T14:46+0300

koronavirüs

norveç

koronavirüs

kovid-19

kral

harald

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Norveç Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 85 yaşındaki Kral 5. Harald'ın Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.Açıklamada, kralın hafif belirtiler gösterdiği bilgisi paylaşıldı.Ocak ayında üç doz aşı olduğu belirtilen Kral Harald'ın Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görüşmesinden bir gün hastalandığı duyurulmuştu.Kral Harald, yeni bir kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği 2020 yılı da dahil olmak üzere, son yıllarda birkaç kez rahatsızlık geçirmişti.Kral Harald, babası Kral Olav'ın 17 Ocak 1991'de ölümü üzerine tahta çıkmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220212/norvecte-tum-koronavirus-kisitlamalari-kaldirildi-1053781674.html

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