https://tr.sputniknews.com/20220322/orman-genel-mudurlugu-turkiyenin-orman-varligi-bir-yilda-177-bin-hektar-artti-1054944856.html

Orman Genel Müdürlüğü: Türkiye'nin orman varlığı bir yılda 177 bin hektar arttı

Orman Genel Müdürlüğü: Türkiye'nin orman varlığı bir yılda 177 bin hektar arttı

Orman Genel Müdürlüğünün 2021 yılı Faaliyet Raporu'na göre; geçen yıl 28 Temmuz’da başlayan ve 50’yi aşkın ilde çıkan orman yangınlarıyla 15 gün boyunca... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T12:23+0300

2022-03-22T12:23+0300

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türkiye

orman

orman genel müdürlüğü

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Orman Genel Müdürlüğünün 2021 yılı Faaliyet Raporu yayınlandı. Buna göre, orman envanter çalışmaları kapsamında 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olduğu tespit edilen ülkenin orman varlığı, 2018 yılında 22 milyon 621 bin 935 hektarı buldu. 2020 yılında 22 milyon 933 bin hektara ulaşan söz konusu varlık, bir yılda 177 bin hektar daha artarak geçen yıl itibarıyla 23 milyon 110 bin hektara yükseldi. Yapılan çalışmaların yanı sıra çeşitli ağaçlandırma projeleriyle orman varlığının gelecek yıl 23,4 milyon hektara, 2024'te de 23,5 milyon hektara çıkarılması hedefleniyor.Ormanların yüzde 94,48'ini korular, yüzde 5,52'sini "baltalık" diye tabir edilen kesim amaçlı ağaçlar oluşturuyor. Orman alanındaki değişim, "ağaç serveti" olarak belirtilen çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçların dağılımını ve hacimlerini de etkiliyor. 1973-2020 yıllarında Türkiye'deki ormanların dikili ağaç serveti 786 milyon metreküp arttı.Ormancılık uygulamaları, sadece alan ve servet düzeylerini değiştirmekle kalmayıp, ağaçların yaş bileşenlerini ve artışını da etkiledi. 1973 yılında ormanlardaki toplam yıllık artış 28 milyon metreküp iken geçen yıl 47,6 milyon metreküpe ulaştı.Ülke genelindeki ormanlık alanın yüzde 40'ı meşe, kayın, kızılağaç, kestane, gürgen gibi geniş yapraklı ağaç türlerinden, yüzde 60'ı ise kızılçam, karaçam, sarıçam, köknar, ladin, sedir gibi iğne yapraklı ağaç türlerinden oluşuyor.“Bakım, gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor”Türkiye'deki ormanların sağlığı, devamlılığı ve çoğalması için Orman Genel Müdürlüğü tarafından bakım, gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Bakım çalışmaları kapsamında geçen yıl 8 bin 732 hektarı budama olmak üzere toplam 672 bin 215 hektarda faaliyetler gerçekleştirildi. Söz konusu alanda, gençlik ve sıklık bakımı, budama, ilk aralama bakımı, koruya tahvil, endüstriyel ve kültür bakımları yapıldı. Bu çalışmalar için geçen yıl 211 milyon 578 bin 750 lira harcandı. Ormanların yetiştirilmesi ve devamlılığı için 389'u revize olmak üzere 600 plan düzenlendi, 32 bin 435 hektarda doğal gençleştirme ve 18 bin 798 hektarda yapay gençleştirme çalışması geçen yıl tamamlandı. Doğal ve yapay gençleştirme çalışmaları için toplam 216 milyon 152 bin 859 lira harcama yapıldı.Ormanların rehabilitasyonu için de 129 bin 390 hektarlık alandaki çalışmalar kapsamında 81 milyon 941 bin 401 lira ödeme gerçekleştirildi.Böylece söz konusu alanların bakımı, gençleştirilmesi ve rehabilitasyonu için 852 bin 838 hektarlık alanda yürütülen çalışmalara 509 milyon 673 bin 10 lira harcandı.

https://tr.sputniknews.com/20210913/mugla-orman-bolge-muduru-15-gunluk-yanginlarda-52-bin-hektar-alan-zarar-gordu-1048875170.html

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