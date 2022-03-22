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https://tr.sputniknews.com/20220322/polis-memuru-sokak-ortasinda-esi-ve-bir-hemsireyi-yaraladi-1054941910.html
Polis memuru, sokak ortasında eşi ve bir hemşireyi yaraladı
Polis memuru, sokak ortasında eşi ve bir hemşireyi yaraladı
Kilis’te bir polis memuru, biri eşi olan iki hemşireyi tabancayla yaraladı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kilis
polis
yaralama
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AA’nın haberine göre polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç.’yle karşılaştı.Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S., tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti. Yaralanan iki kadın Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaralılardan F.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçan H.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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kilis, polis, yaralama

Polis memuru, sokak ortasında eşi ve bir hemşireyi yaraladı

11:11 22.03.2022
© AAPolis memuru, sokak ortasında eşi ve bir hemşireyi yaraladı - Kilis
Polis memuru, sokak ortasında eşi ve bir hemşireyi yaraladı - Kilis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© AA
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Kilis’te bir polis memuru, biri eşi olan iki hemşireyi tabancayla yaraladı.
AA’nın haberine göre polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç.’yle karşılaştı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S., tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti. Yaralanan iki kadın Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan F.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçan H.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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