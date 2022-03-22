https://tr.sputniknews.com/20220322/renault-rusyada-otomobil-uretimine-yeniden-basladi-1054945742.html
Renault, Rusya'da otomobil üretimine yeniden başladı
Renault, Rusya'da otomobil üretimine yeniden başladı
Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında çok sayıda şirket Rusya'daki faaliyetini askıya alırken, Fransız otomotiv devi Renault, Moskova'da fabrikalarında... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T12:59+0300
2022-03-22T12:59+0300
2022-03-22T13:00+0300
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renault
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Fransız otomobil üreticisi Renault, Moskova'daki fabrikalarında üretime yeniden başlama kararı aldı.Renault, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının ardından geçen ay, lojistik sıkıntıları öne sürerek tesisteki üretimi durdurmuştu.Ancak, Reuters tarafından alıntılanan kaynaklara göre şirket, Moskova'daki tesislerinde üretime kaldığı yerden başladı. Öte yandan karar ana hissedarı olan Fransız hükümetinin de desteğini aldı.Rusya pazarına ilk olarak 2007'de giren Renault, 2016'nın sonlarından bu yana Rus otomobil üreticisi Avtovaz'un 3'te 2'lik hissesine sahip.Avtovaz, 2021'de 350 bin araç sattı ve Renault adına 186 milyon euro kar elde etti. Bu kazanç, şirketin toplam karının yüzde 12'sine karşılık geliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220313/canli--donetsk-halk-cumhuriyeti-su-ana-kadar-90-yerlesim-yeri-kurtarildi-1054684775.html
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Renault, Rusya'da otomobil üretimine yeniden başladı
12:59 22.03.2022 (güncellendi: 13:00 22.03.2022) Abone ol
Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında çok sayıda şirket Rusya'daki faaliyetini askıya alırken, Fransız otomotiv devi Renault, Moskova'da fabrikalarında üretime yeniden başladı.
Fransız otomobil üreticisi Renault, Moskova'daki fabrikalarında üretime yeniden başlama kararı aldı.
Renault, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının ardından geçen ay, lojistik sıkıntıları öne sürerek tesisteki üretimi durdurmuştu.
Ancak, Reuters tarafından alıntılanan kaynaklara göre şirket, Moskova'daki tesislerinde üretime kaldığı yerden başladı. Öte yandan karar ana hissedarı olan Fransız hükümetinin de desteğini aldı.
Rusya pazarına ilk olarak 2007'de giren Renault, 2016'nın sonlarından bu yana Rus otomobil üreticisi Avtovaz'un 3'te 2'lik hissesine sahip.
Avtovaz, 2021'de 350 bin araç sattı ve Renault adına 186 milyon euro kar elde etti. Bu kazanç, şirketin toplam karının yüzde 12'sine karşılık geliyor.