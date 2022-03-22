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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220322/renault-rusyada-otomobil-uretimine-yeniden-basladi-1054945742.html
Renault, Rusya'da otomobil üretimine yeniden başladı
Renault, Rusya'da otomobil üretimine yeniden başladı
Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında çok sayıda şirket Rusya'daki faaliyetini askıya alırken, Fransız otomotiv devi Renault, Moskova'da fabrikalarında... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T12:59+0300
2022-03-22T13:00+0300
ukrayna krizi
rusya
renault
üretim
ukrayna
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Fransız otomobil üreticisi Renault, Moskova'daki fabrikalarında üretime yeniden başlama kararı aldı.Renault, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının ardından geçen ay, lojistik sıkıntıları öne sürerek tesisteki üretimi durdurmuştu.Ancak, Reuters tarafından alıntılanan kaynaklara göre şirket, Moskova'daki tesislerinde üretime kaldığı yerden başladı. Öte yandan karar ana hissedarı olan Fransız hükümetinin de desteğini aldı.Rusya pazarına ilk olarak 2007'de giren Renault, 2016'nın sonlarından bu yana Rus otomobil üreticisi Avtovaz'un 3'te 2'lik hissesine sahip.Avtovaz, 2021'de 350 bin araç sattı ve Renault adına 186 milyon euro kar elde etti. Bu kazanç, şirketin toplam karının yüzde 12'sine karşılık geliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220313/canli--donetsk-halk-cumhuriyeti-su-ana-kadar-90-yerlesim-yeri-kurtarildi-1054684775.html
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rusya, renault, üretim, ukrayna

Renault, Rusya'da otomobil üretimine yeniden başladı

12:59 22.03.2022 (güncellendi: 13:00 22.03.2022)
© AFP 2022 / Bertrand GuayRenault - logo
Renault - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© AFP 2022 / Bertrand Guay
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Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında çok sayıda şirket Rusya'daki faaliyetini askıya alırken, Fransız otomotiv devi Renault, Moskova'da fabrikalarında üretime yeniden başladı.
Fransız otomobil üreticisi Renault, Moskova'daki fabrikalarında üretime yeniden başlama kararı aldı.
Renault, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının ardından geçen ay, lojistik sıkıntıları öne sürerek tesisteki üretimi durdurmuştu.
Ancak, Reuters tarafından alıntılanan kaynaklara göre şirket, Moskova'daki tesislerinde üretime kaldığı yerden başladı. Öte yandan karar ana hissedarı olan Fransız hükümetinin de desteğini aldı.
Rusya pazarına ilk olarak 2007'de giren Renault, 2016'nın sonlarından bu yana Rus otomobil üreticisi Avtovaz'un 3'te 2'lik hissesine sahip.
Avtovaz, 2021'de 350 bin araç sattı ve Renault adına 186 milyon euro kar elde etti. Bu kazanç, şirketin toplam karının yüzde 12'sine karşılık geliyor.
Çekya Dışişleri Bakanlığı binası - Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
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