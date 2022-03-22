https://tr.sputniknews.com/20220322/renault-rusyada-otomobil-uretimine-yeniden-basladi-1054945742.html

Renault, Rusya'da otomobil üretimine yeniden başladı

Renault, Rusya'da otomobil üretimine yeniden başladı

Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında çok sayıda şirket Rusya'daki faaliyetini askıya alırken, Fransız otomotiv devi Renault, Moskova'da fabrikalarında... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T12:59+0300

2022-03-22T12:59+0300

2022-03-22T13:00+0300

ukrayna krizi

rusya

renault

üretim

ukrayna

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Fransız otomobil üreticisi Renault, Moskova'daki fabrikalarında üretime yeniden başlama kararı aldı.Renault, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının ardından geçen ay, lojistik sıkıntıları öne sürerek tesisteki üretimi durdurmuştu.Ancak, Reuters tarafından alıntılanan kaynaklara göre şirket, Moskova'daki tesislerinde üretime kaldığı yerden başladı. Öte yandan karar ana hissedarı olan Fransız hükümetinin de desteğini aldı.Rusya pazarına ilk olarak 2007'de giren Renault, 2016'nın sonlarından bu yana Rus otomobil üreticisi Avtovaz'un 3'te 2'lik hissesine sahip.Avtovaz, 2021'de 350 bin araç sattı ve Renault adına 186 milyon euro kar elde etti. Bu kazanç, şirketin toplam karının yüzde 12'sine karşılık geliyor.

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