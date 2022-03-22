https://tr.sputniknews.com/20220322/rus-savas-esirlerinin-hadim-edilmesi-emri-verdim-diyen-ukraynali-doktor-duygusal-patlama-yasadim-1054944489.html
'Rus savaş esirlerinin hadım edilmesi emri verdim' diyen Ukraynalı doktor: Duygusal patlama yaşadım
'Rus savaş esirlerinin hadım edilmesi emri verdim' diyen Ukraynalı doktor: Duygusal patlama yaşadım
Geçen günlerde katıldığı televizyon programında esir alınan Rus askerlerinin 'hadım edilmesi' yönünde talimat verdiğini söyleyen Ukraynalı doktor Gennadiy... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T12:02+0300
2022-03-22T12:02+0300
2022-03-22T12:02+0300
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rusya
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Geçen hafta Ukrayna 24 kanalında katıldığı canlı yayında, Ukrayna'daki çatışmalar sırasında esir alınan Rus askerlerin 'hadım edilmesi' talimatını verdiğini dile getiren Ukraynalı doktor Gennadiy Druzenko özür diledi.Facebook hesabından açıklama yapan Druzenko, sözlerinin doğru olmadığını belirterek, kendisinin ve cephedeki sağlık görevlilerinin kimseyi hadım etmediğini ve bunu yapmak gibi bir planları da olmadığını kaydetti.Druzenko, "Bunlar benim duygularımdı, üzgünüm. Bizler hayat kurtarmaktayız" ifadelerini kullandı.Öte yandan doktor, paylaşımına kendisine dönük tehdit içerikli mesajların ekran görüntüsüne de koydu.Druzenko, tepkilere neden olan açıklamasında "Doktorlarıma tüm erkekleri hadım etme konusunda çok katı bir talimat verdim, çünkü onlar insan değil, hamamböceğidir" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220316/canli-yayinda-nazizm-tv-sunucusu-rus-cocuklarin-katledilmesi-gerektigini-soyledi-1054763501.html
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'Rus savaş esirlerinin hadım edilmesi emri verdim' diyen Ukraynalı doktor: Duygusal patlama yaşadım
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Geçen günlerde katıldığı televizyon programında esir alınan Rus askerlerinin 'hadım edilmesi' yönünde talimat verdiğini söyleyen Ukraynalı doktor Gennadiy Druzenko, bunları yaşadığı 'duygusal patlama' nedeniyle dile getirdiğini söyledi.
Geçen hafta Ukrayna 24 kanalında katıldığı canlı yayında, Ukrayna'daki çatışmalar sırasında esir alınan Rus askerlerin 'hadım edilmesi' talimatını verdiğini dile getiren Ukraynalı doktor Gennadiy Druzenko özür diledi.
Facebook hesabından açıklama yapan Druzenko, sözlerinin doğru olmadığını belirterek, kendisinin ve cephedeki sağlık görevlilerinin kimseyi hadım etmediğini ve bunu yapmak gibi bir planları da olmadığını kaydetti.
Druzenko, "Bunlar benim duygularımdı, üzgünüm. Bizler hayat kurtarmaktayız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan doktor, paylaşımına kendisine dönük tehdit içerikli mesajların ekran görüntüsüne de koydu.
Druzenko, tepkilere neden olan açıklamasında "Doktorlarıma tüm erkekleri hadım etme konusunda çok katı bir talimat verdim, çünkü onlar insan değil, hamamböceğidir" demişti.