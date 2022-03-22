Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220322/rus-savas-esirlerinin-hadim-edilmesi-emri-verdim-diyen-ukraynali-doktor-duygusal-patlama-yasadim-1054944489.html
'Rus savaş esirlerinin hadım edilmesi emri verdim' diyen Ukraynalı doktor: Duygusal patlama yaşadım
'Rus savaş esirlerinin hadım edilmesi emri verdim' diyen Ukraynalı doktor: Duygusal patlama yaşadım
Geçen günlerde katıldığı televizyon programında esir alınan Rus askerlerinin 'hadım edilmesi' yönünde talimat verdiğini söyleyen Ukraynalı doktor Gennadiy... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T12:02+0300
2022-03-22T12:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
esir
doktor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054664379_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_cc5dba55a8d585399e05158b2cc9cccf.jpg
Geçen hafta Ukrayna 24 kanalında katıldığı canlı yayında, Ukrayna'daki çatışmalar sırasında esir alınan Rus askerlerin 'hadım edilmesi' talimatını verdiğini dile getiren Ukraynalı doktor Gennadiy Druzenko özür diledi.Facebook hesabından açıklama yapan Druzenko, sözlerinin doğru olmadığını belirterek, kendisinin ve cephedeki sağlık görevlilerinin kimseyi hadım etmediğini ve bunu yapmak gibi bir planları da olmadığını kaydetti.Druzenko, "Bunlar benim duygularımdı, üzgünüm. Bizler hayat kurtarmaktayız" ifadelerini kullandı.Öte yandan doktor, paylaşımına kendisine dönük tehdit içerikli mesajların ekran görüntüsüne de koydu.Druzenko, tepkilere neden olan açıklamasında "Doktorlarıma tüm erkekleri hadım etme konusunda çok katı bir talimat verdim, çünkü onlar insan değil, hamamböceğidir" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220316/canli-yayinda-nazizm-tv-sunucusu-rus-cocuklarin-katledilmesi-gerektigini-soyledi-1054763501.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054664379_151:0:2614:1847_1920x0_80_0_0_f3df9674028cc734cae796004bea27c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, esir, doktor

'Rus savaş esirlerinin hadım edilmesi emri verdim' diyen Ukraynalı doktor: Duygusal patlama yaşadım

12:02 22.03.2022
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© Sputnik
Abone olGoogle news
Geçen günlerde katıldığı televizyon programında esir alınan Rus askerlerinin 'hadım edilmesi' yönünde talimat verdiğini söyleyen Ukraynalı doktor Gennadiy Druzenko, bunları yaşadığı 'duygusal patlama' nedeniyle dile getirdiğini söyledi.
Geçen hafta Ukrayna 24 kanalında katıldığı canlı yayında, Ukrayna'daki çatışmalar sırasında esir alınan Rus askerlerin 'hadım edilmesi' talimatını verdiğini dile getiren Ukraynalı doktor Gennadiy Druzenko özür diledi.
Facebook hesabından açıklama yapan Druzenko, sözlerinin doğru olmadığını belirterek, kendisinin ve cephedeki sağlık görevlilerinin kimseyi hadım etmediğini ve bunu yapmak gibi bir planları da olmadığını kaydetti.
Druzenko, "Bunlar benim duygularımdı, üzgünüm. Bizler hayat kurtarmaktayız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan doktor, paylaşımına kendisine dönük tehdit içerikli mesajların ekran görüntüsüne de koydu.
Druzenko, tepkilere neden olan açıklamasında "Doktorlarıma tüm erkekleri hadım etme konusunda çok katı bir talimat verdim, çünkü onlar insan değil, hamamböceğidir" demişti.
TV sunucusu, ‘Rus çocukların katledilmesi gerektiğini’ söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
Ukrayna krizi
Canlı yayında Nazizm: TV sunucusu, ‘Rus çocukların katledilmesi gerektiğini’ söyledi
16 Mart, 12:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала