https://tr.sputniknews.com/20220322/rus-uzman-turkiye-washingtondan-odul-karsiliginda-abdnin-s-400-transfer-teklifini-kabul-etmez-1054953384.html
Rus uzman: Türkiye, Washington'dan ödül karşılığında ABD'nin S-400 transfer teklifini kabul etmez
Rus uzman: Türkiye, Washington'dan ödül karşılığında ABD'nin S-400 transfer teklifini kabul etmez
Batı basınında bir süredir tartışılan Türkiye’ye elindeki S-400 sistemlerini Ukrayna’ya teslim etme olasılığını değerlendiren Rus askeri uzman Korotçenko... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T15:56+0300
2022-03-22T15:56+0300
2022-03-22T16:09+0300
görüş
ukrayna
rusya
abd
s-400
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Rus Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko, ABD’nin Türkiye’ye elindeki S-400 sistemlerini teslim etme teklifine ilişkin değerlendirmesinde Ankara’nın böyle bir girişimi ciddiye almayacağına inandığını belirtti.Korotçenko şu ifadeleri kullandı: “Ankara'nın ABD'nin stratejik hedefinin Türkiye'yi zayıflatmak olduğunu çok iyi bildiğini düşünüyorum. Amerikalılar, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı siyasi arenadan indirmek için her şeyi yapıyor. Zira kendisi, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını gözetmeyi tüm kararlarının temeline koyan bir siyasetçidir. Erdoğan S-400 sistemlerini satın alırken asıl amacı, Türkiye'nin hava sahası kontrolünde egemenliğini sağlamaktı. Bu sistemlerin Ukrayna'ya ihraç edilmesi, Türkiye'nin egemenliğinin sona ermesi anlamına gelecek. Bu, Türkiye'yi sadece bir ABD vassalına dönüştürmekle kalmayıp aynı zamanda bağımlı, aşağılanmış ve yoksul bir ülke haline getirecek. Bu nedenle Erdoğan'ın Washington'dan bir tür ‘kurabiye’ ve ödül karşılığında ABD’nin S-400'ü teslim etme yönündeki tekliflerini asla kabul etmeyeceğine inanıyorum."Diğer yandan Rusya ile ekonomik ve siyasi bağları güçlendirme açısından Türkiye için iyi bir zaman olduğuna ve Ankara’nın bundan yararlanarak gözle görülür bir sıçrama yapabileceğine dikkat çeken Korotçenko, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220320/reuters-abd-turkiyeye-s-400leri-ukraynaya-transfer-etmeyi-teklif-etti-1054885640.html
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Amur Gadjiev
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MIA „Rosiya Segodnya“
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ukrayna, rusya, abd, s-400
Rus uzman: Türkiye, Washington'dan ödül karşılığında ABD'nin S-400 transfer teklifini kabul etmez
15:56 22.03.2022 (güncellendi: 16:09 22.03.2022) Abone ol
Batı basınında bir süredir tartışılan Türkiye’ye elindeki S-400 sistemlerini Ukrayna’ya teslim etme olasılığını değerlendiren Rus askeri uzman Korotçenko, Ankara'nın Türkiye'nin egemenlik kaybına yol açabilecek böyle bir girişimi ciddiye almayacağına inandığını belirtti.
Rus Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko, ABD’nin Türkiye’ye elindeki S-400 sistemlerini teslim etme teklifine ilişkin değerlendirmesinde Ankara’nın böyle bir girişimi ciddiye almayacağına inandığını belirtti.
Korotçenko şu ifadeleri kullandı: “Ankara'nın ABD'nin stratejik hedefinin Türkiye'yi zayıflatmak olduğunu çok iyi bildiğini düşünüyorum. Amerikalılar, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı siyasi arenadan indirmek için her şeyi yapıyor. Zira kendisi, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını gözetmeyi tüm kararlarının temeline koyan bir siyasetçidir. Erdoğan S-400 sistemlerini satın alırken asıl amacı, Türkiye'nin hava sahası kontrolünde egemenliğini sağlamaktı. Bu sistemlerin Ukrayna'ya ihraç edilmesi, Türkiye'nin egemenliğinin sona ermesi anlamına gelecek. Bu, Türkiye'yi sadece bir ABD vassalına dönüştürmekle kalmayıp aynı zamanda bağımlı, aşağılanmış ve yoksul bir ülke haline getirecek. Bu nedenle Erdoğan'ın Washington'dan bir tür ‘kurabiye’ ve ödül karşılığında ABD’nin S-400'ü teslim etme yönündeki tekliflerini asla kabul etmeyeceğine inanıyorum."
Diğer yandan Rusya ile ekonomik ve siyasi bağları güçlendirme açısından Türkiye için iyi bir zaman olduğuna ve Ankara’nın bundan yararlanarak gözle görülür bir sıçrama yapabileceğine dikkat çeken Korotçenko, şunları söyledi:
“Duruma farklı bir açıdan bakılacak olursa, bugün Türkiye için çok uygun bir zaman. Zira Batı’nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının devreye girmesinin ardından Rusya’ya Avrupa ve ABD'den tedarik edilen ürünlerin yerini alabilecek olan Türk markalarıdır. Ayrıca eskiden Avrupa ve Kuzey Amerika'ya tatile giden Rus turistlerin çoğu artık Türkiye'ye gidecek. Ve tüm bunlar Türkiye ekonomisi için önemli bir gelirdir. Türkiye'nin refahı, finansal istikrarı, Türk lirasının güçlenmesi, tüm bunlar Rusya'ya da bağlı. Ankara için Moskova ile dostluk, ekonomik ve siyasi bağların güçlendirilmesi, Türkiye'nin ileriye dönük hareketinin yönlerinden biridir. Erdoğan, modern dünyanın önde gelen uluslararası politikacılarından biri olarak itibar maliyetlerinin değerinin farkında ve Batı'nın, özellikle de ABD'nin bugün oynadığı oyunun tamamını çok iyi anlıyor. Bu nedenle S-400'ün daha sonra Ukrayna'ya transfer edilmek üzere ABD'ye asla transfer edilmeyeceğine inanıyorum.”