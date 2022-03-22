https://tr.sputniknews.com/20220322/rus-uzman-turkiye-washingtondan-odul-karsiliginda-abdnin-s-400-transfer-teklifini-kabul-etmez-1054953384.html

Rus uzman: Türkiye, Washington'dan ödül karşılığında ABD'nin S-400 transfer teklifini kabul etmez

Rus uzman: Türkiye, Washington'dan ödül karşılığında ABD'nin S-400 transfer teklifini kabul etmez

Batı basınında bir süredir tartışılan Türkiye’ye elindeki S-400 sistemlerini Ukrayna’ya teslim etme olasılığını değerlendiren Rus askeri uzman Korotçenko... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T15:56+0300

2022-03-22T15:56+0300

2022-03-22T16:09+0300

görüş

ukrayna

rusya

abd

s-400

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Rus Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko, ABD’nin Türkiye’ye elindeki S-400 sistemlerini teslim etme teklifine ilişkin değerlendirmesinde Ankara’nın böyle bir girişimi ciddiye almayacağına inandığını belirtti.Korotçenko şu ifadeleri kullandı: “Ankara'nın ABD'nin stratejik hedefinin Türkiye'yi zayıflatmak olduğunu çok iyi bildiğini düşünüyorum. Amerikalılar, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı siyasi arenadan indirmek için her şeyi yapıyor. Zira kendisi, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını gözetmeyi tüm kararlarının temeline koyan bir siyasetçidir. Erdoğan S-400 sistemlerini satın alırken asıl amacı, Türkiye'nin hava sahası kontrolünde egemenliğini sağlamaktı. Bu sistemlerin Ukrayna'ya ihraç edilmesi, Türkiye'nin egemenliğinin sona ermesi anlamına gelecek. Bu, Türkiye'yi sadece bir ABD vassalına dönüştürmekle kalmayıp aynı zamanda bağımlı, aşağılanmış ve yoksul bir ülke haline getirecek. Bu nedenle Erdoğan'ın Washington'dan bir tür ‘kurabiye’ ve ödül karşılığında ABD’nin S-400'ü teslim etme yönündeki tekliflerini asla kabul etmeyeceğine inanıyorum."Diğer yandan Rusya ile ekonomik ve siyasi bağları güçlendirme açısından Türkiye için iyi bir zaman olduğuna ve Ankara’nın bundan yararlanarak gözle görülür bir sıçrama yapabileceğine dikkat çeken Korotçenko, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220320/reuters-abd-turkiyeye-s-400leri-ukraynaya-transfer-etmeyi-teklif-etti-1054885640.html

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2022

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ukrayna, rusya, abd, s-400