https://tr.sputniknews.com/20220322/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-ile-kuzey-korenin-rusya--buyukelcisi-ikili-iliskileri-gorustu----1054953510.html

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Kuzey Kore’nin Rusya Büyükelçisi ikili ilişkileri görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Kuzey Kore’nin Rusya Büyükelçisi ikili ilişkileri görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov ve Kuzey Kore'nin Rusya Büyükelçisi Sin Hon-chol'un Kore... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T16:08+0300

2022-03-22T16:08+0300

2022-03-22T16:08+0300

dünya

kuzey kore

abd

rusya

balistik füze

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Açıklamada, “22 Mart'ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'ndaki Tam Yetkili Büyükelçisi Shin Hon-chol arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede, uluslararası arenada meydana gelen değişiklikler bağlamında ikili ilişkilerin geliştirilmesi konuları ve Kore Yarımadası'ndaki durum da dahil olmak üzere güncel bölgesel sorunlar ele alındı” ifadeleri kullanıldı. Kuzey Kore, 2022'nin başından bu yana 8 füze denemesi gerçekleştirdi. 27 Şubat ve 5 Mart'ta, keşif uydusunun geliştirilmesi kapsamında balistik füze fırlatmaları yapıldı. Seul ve Washington daha sonra Kuzey Kore’yi uydu sistemlerini geliştirme kisvesi altında, Ekim 2020'deki askeri geçit töreninde sergilenen yeni kıtalararası balistik füze Hwaseong-17'yi test etmekle suçlamıştı. Kore Savaşı barış anlaşmasıyla değil ateşkesle sona erdiği için Kore Yarımadası resmi olarak hala savaş halinde sayılıyor. Ateşkes anlaşması, Kuzey Kore ve Çin birliklerinin komutanları ile ABD (BM bayrağı altında) arasında imzalanmıştı. Kuzey Kore'nin barış anlaşması imzalamaya yönelik sonraki tüm girişimleri ABD tarafından reddedilmişti.

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kuzey kore, abd, rusya, balistik füze