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Rusya, Romanya’da Sovyet askerlerinin mezarlarına saldırı olayı ile ilgili soruşturma başlatıyor
Rusya, Romanya’da Sovyet askerlerinin mezarlarına saldırı olayı ile ilgili soruşturma başlatıyor
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Romanya'nın Motca komününde Sovyet askerlerinin mezarlarına yapılan saldırının soruşturulması talimatını... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T22:24+0300
2022-03-22T22:24+0300
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Kurumun Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Bastrıkin, Motca komününde Sovyet askerlerinin mezarlarına yapılan saldırının soruşturulması için talimat verdi.Soruşturma makamının aktardığı bilgilere göre vandallar, Romanya'nın Motca komünündeki anıt mezarlıkta yer alan kurtarıcı askerlerin mezar taşlarını kirletti ve anıttaki dikilitaş üzerinde ‘Sovyetler Birliği’nin özgürlüğü ve bağımsızlığı için şehit düşen askerlere’ yazılan teşekkür yazısının üzerini boyadı.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı, Ana Soruşturma İdaresine Romanya’nın Motca komününde Sovyet askerlerinin mezarlarına yapılan saldırının soruşturulması talimatını verdi” denildi.Açıklamada ayrıca Bastrıkin’in Rusya Dışişleri Bakanlığı üzerinden de olayla ilgili bilgilerin alınması için talimat verdiği ifade edildi.
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Rusya, Romanya’da Sovyet askerlerinin mezarlarına saldırı olayı ile ilgili soruşturma başlatıyor

22:24 22.03.2022
© SputnikMotca komününde Sovyet askerlerinin mezarlarına yapılan saldırı
Motca komününde Sovyet askerlerinin mezarlarına yapılan saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© Sputnik
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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Romanya'nın Motca komününde Sovyet askerlerinin mezarlarına yapılan saldırının soruşturulması talimatını verdi.
Kurumun Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Bastrıkin, Motca komününde Sovyet askerlerinin mezarlarına yapılan saldırının soruşturulması için talimat verdi.
Soruşturma makamının aktardığı bilgilere göre vandallar, Romanya'nın Motca komünündeki anıt mezarlıkta yer alan kurtarıcı askerlerin mezar taşlarını kirletti ve anıttaki dikilitaş üzerinde ‘Sovyetler Birliği’nin özgürlüğü ve bağımsızlığı için şehit düşen askerlere’ yazılan teşekkür yazısının üzerini boyadı.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı, Ana Soruşturma İdaresine Romanya’nın Motca komününde Sovyet askerlerinin mezarlarına yapılan saldırının soruşturulması talimatını verdi” denildi.
Açıklamada ayrıca Bastrıkin’in Rusya Dışişleri Bakanlığı üzerinden de olayla ilgili bilgilerin alınması için talimat verdiği ifade edildi.
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