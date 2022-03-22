https://tr.sputniknews.com/20220322/rusya-savunma-bakanligi-rus-ucaklari-ukraynaya-ait-daha-83-askeri-tesisi-vurdu-1054959172.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus uçakları Ukrayna’ya ait daha 83 askeri tesisi vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus uçakları Ukrayna’ya ait daha 83 askeri tesisi vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya’ya ait taktik uçakların ve savaş jetlerinin Ukrayna’nın 83 askeri tesisini daha vurduğunu belirtti. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T19:41+0300

2022-03-22T19:41+0300

2022-03-22T20:04+0300

igor konaşenkov

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054957362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b580d2e5075c66f5c83e359af6b97bd7.jpg

Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonuna ilişkin son rakamları açıklayan Konaşenkov, “Taktik uçaklar ve savaş jetleri ile Ukrayna’nın 83 askeri tesisi daha vuruldu” diye konuştu.‘Rus Silahlı Kuvvetleri gün içinde Bayraktar dahil Ukrayna’ya ait altı İHA düşürdü’Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri Harkov bölgesindeki Meref yerleşiminin yakınlarında bir Bayraktar TB-2 dahil olmak üzere Ukrayna’ya ait altı insansız hava aracını (İHA) düşürdü” dedi ve şöyle devam etti:‘Rus Silahlı Kuvvetleri Kramatorsk’ta Ukrayna ordusunun askeri tesislerini hassas silahlarla vurdu’Rus komutan, “22 Mart'ta hava ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla Ukrayna’nın askeri tesislerine vuruldu. Lisiçansk (Lugansk bölgesi) ve Kramatorsk (Donetsk bölgesi) yerleşimlerinde Ukrayna ordusunun büyük yakıt depoları imha edildi” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi