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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220322/rusya-savunma-bakanligi-rus-ucaklari-ukraynaya-ait-daha-83-askeri-tesisi-vurdu-1054959172.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus uçakları Ukrayna’ya ait daha 83 askeri tesisi vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus uçakları Ukrayna’ya ait daha 83 askeri tesisi vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya’ya ait taktik uçakların ve savaş jetlerinin Ukrayna’nın 83 askeri tesisini daha vurduğunu belirtti. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-22T20:04+0300
igor konaşenkov
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
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Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonuna ilişkin son rakamları açıklayan Konaşenkov, “Taktik uçaklar ve savaş jetleri ile Ukrayna’nın 83 askeri tesisi daha vuruldu” diye konuştu.‘Rus Silahlı Kuvvetleri gün içinde Bayraktar dahil Ukrayna’ya ait altı İHA düşürdü’Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri Harkov bölgesindeki Meref yerleşiminin yakınlarında bir Bayraktar TB-2 dahil olmak üzere Ukrayna’ya ait altı insansız hava aracını (İHA) düşürdü” dedi ve şöyle devam etti:‘Rus Silahlı Kuvvetleri Kramatorsk’ta Ukrayna ordusunun askeri tesislerini hassas silahlarla vurdu’Rus komutan, “22 Mart'ta hava ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla Ukrayna’nın askeri tesislerine vuruldu. Lisiçansk (Lugansk bölgesi) ve Kramatorsk (Donetsk bölgesi) yerleşimlerinde Ukrayna ordusunun büyük yakıt depoları imha edildi” ifadelerini kullandı.
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igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus uçakları Ukrayna’ya ait daha 83 askeri tesisi vurdu

19:41 22.03.2022 (güncellendi: 20:04 22.03.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Fotoğraf bankasına girRusya - Ukrayna - operasyon
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya’ya ait taktik uçakların ve savaş jetlerinin Ukrayna’nın 83 askeri tesisini daha vurduğunu belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonuna ilişkin son rakamları açıklayan Konaşenkov, “Taktik uçaklar ve savaş jetleri ile Ukrayna’nın 83 askeri tesisi daha vuruldu” diye konuştu.

‘Rus Silahlı Kuvvetleri gün içinde Bayraktar dahil Ukrayna’ya ait altı İHA düşürdü’

Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri Harkov bölgesindeki Meref yerleşiminin yakınlarında bir Bayraktar TB-2 dahil olmak üzere Ukrayna’ya ait altı insansız hava aracını (İHA) düşürdü” dedi ve şöyle devam etti:

Operasyonun başından bu yana ise Rus askerler Ukrayna’nın 236 İHA’sını düşürdü.”

‘Rus Silahlı Kuvvetleri Kramatorsk’ta Ukrayna ordusunun askeri tesislerini hassas silahlarla vurdu’

Rus komutan, “22 Mart'ta hava ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla Ukrayna’nın askeri tesislerine vuruldu. Lisiçansk (Lugansk bölgesi) ve Kramatorsk (Donetsk bölgesi) yerleşimlerinde Ukrayna ordusunun büyük yakıt depoları imha edildi” ifadelerini kullandı.
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