Rusya'nın Ukrayna operasyonu| BM: Barış görüşmelerine başlamanın zamanı geldi

İngiltere'ye sığınacak onlarca Ukraynalı yetim ve bakıcıları, Polonya'da mahsur kaldı

Ukrayna'nın Dinyeper kentindeki yetimhanelerde kalan yaklaşık 50 çocuğun, son durakları olan İskoçya'ya gitmeden evvel Polonya'dan Londra'ya uçakla geçmesi planlanıyordu.

Ancak çocuklar ve bakıcıları, Ukrayna'dan gelen evrakların eksik olması nedeniyle Polonya'da mahsur kaldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, 'çocukların İngiltere'ye bir an önce ulaşmasını sağlamak için' Polonya ve Ukrayna ile birlikte çalıştıklarını söyledi.