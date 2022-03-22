Rusya'nın Ukrayna operasyonu| BM: Barış görüşmelerine başlamanın zamanı geldi

Rusya'nın Ukrayna operasyonunda bugün yaşananlara dair gelişmeler Sputnik'in canlı blogunda:
Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bire bir görüşme konusunda ısrarcı. Kremlin'den ise bugün yapılan açıklamada Moskova- Kiev hattındaki görüşmelere dair detay vermekten kaçınıldı. BM'den de 'barış görüşmelerine başlamanın tam vakti' çağrısı geldi.
17:10 22.03.2022
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nden çıkarılamaz
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Şartı uyarınca Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) çıkarılamayacağını belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte bu konudaki çağrılara yanıt veren Nebenzya, "Rusya'yı BMGK'dan çıkarmanın mümkün olup olmadığı sorusuna 'hayır' yanıtını veriyorum. BM Şartı uyarınca bu imkansız" ifadelerini kullandı.
17:07 22.03.2022
İngiltere'ye sığınacak onlarca Ukraynalı yetim ve bakıcıları, Polonya'da mahsur kaldı
Ukrayna'nın Dinyeper kentindeki yetimhanelerde kalan yaklaşık 50 çocuğun, son durakları olan İskoçya'ya gitmeden evvel Polonya'dan Londra'ya uçakla geçmesi planlanıyordu.
Ancak çocuklar ve bakıcıları, Ukrayna'dan gelen evrakların eksik olması nedeniyle Polonya'da mahsur kaldı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, 'çocukların İngiltere'ye bir an önce ulaşmasını sağlamak için' Polonya ve Ukrayna ile birlikte çalıştıklarını söyledi.
17:06 22.03.2022
BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna'daki savaşın kazananı yok
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın askeri harekatına ilişkin açıklamasında, "Bu savaşın kazananı yok" dedi. Guterres, "Ukrayna'daki savaş ahlaken kabul edilemez, siyasi olarak savunulamaz ve askeri anlamda da anlamsız" yorumunu yaptı. Guterres, "Bu saçma savaşı bitirmenin ve barış görüşmelerine başlamanın zamanı geldi" dedi.