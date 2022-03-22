https://tr.sputniknews.com/20220322/saglik-bakanligi-randevu-dolandiricilarina-karsi-uyardi-1054963231.html
Sağlık Bakanlığı 'randevu' dolandırıcılarına karşı uyardı
Sağlık Bakanlığı 'randevu' dolandırıcılarına karşı uyardı
Sağlık Bakanlığı, "Randevunuz iptal olmuştur" diyerek kişisel bilgi isteyen telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T22:29+0300
2022-03-22T22:29+0300
2022-03-22T22:29+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
randevu
dolandırıcılık
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Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bakanlıktan arıyormuş izlenimi verilerek sahte telefon numaralarından vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının belirlendiği kaydedildi.Açıklamada, şu uyarılara yer verildi:
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sağlık bakanlığı, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), randevu, dolandırıcılık
Sağlık Bakanlığı 'randevu' dolandırıcılarına karşı uyardı
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Sağlık Bakanlığı, "Randevunuz iptal olmuştur" diyerek kişisel bilgi isteyen telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.
Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bakanlıktan arıyormuş izlenimi verilerek sahte telefon numaralarından vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, şu uyarılara yer verildi:
"'Randevunuz iptal olmuştur' diyerek sizi arayan ve sizden bilgilerinizi isteyenlere adınızı, soyadınızı, kimlik numaranızı, adresinizi vermeyin. Bu telefon numaralarını geri aramayın. Hastane randevularınız konusunda doğru ve güvenilir bilgiyi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) web mobil uygulaması ve çağrı merkezinden (ALO 182) edinin."