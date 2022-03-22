Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: TOGG yıl sonu itibariyle üretime başlayacak

Burada yerli otomobil TOGG ile ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Milletimizin yakından takip ettiği ve heyecanla beklediği Türkiye'nin otomobili projesi bizim şu an odağımızda. Yıl sonu itibariyle artık Türkiye'nin otomobili TOGG üretime başlamış olacak. Son günlerde sosyal medyada eksi 40 derece soğuklarda yoğun kar, buzlanma şartlarında yapılan testlerin videoları da büyük bir ilgi gördü. Bu testlerin hepsinde de TOGG çok başarılı. Bir kritik adımımız bu, enerji teknolojilerinde de yeni adımlar atıyor olacağız, çığır açıcı alanlara odaklanıyor olacağız" dedi.