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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: TOGG yıl sonu itibariyle üretime başlayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: TOGG yıl sonu itibariyle üretime başlayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un yıl sonu itibariyle seri üretime başlayacağını açıkladı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T13:21+0300
2022-03-22T13:21+0300
2022-03-22T13:22+0300
türkiye
togg
seri üretim
otomobil
yerli otomobil
haberler
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Türkiye'nin Ufuk Avrupa Programı'na resmen katılımı nedeniyle TÜBİTAK ev sahipliğinde Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkinliği düzenlendi.Burada yerli otomobil TOGG ile ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Milletimizin yakından takip ettiği ve heyecanla beklediği Türkiye'nin otomobili projesi bizim şu an odağımızda. Yıl sonu itibariyle artık Türkiye'nin otomobili TOGG üretime başlamış olacak. Son günlerde sosyal medyada eksi 40 derece soğuklarda yoğun kar, buzlanma şartlarında yapılan testlerin videoları da büyük bir ilgi gördü. Bu testlerin hepsinde de TOGG çok başarılı. Bir kritik adımımız bu, enerji teknolojilerinde de yeni adımlar atıyor olacağız, çığır açıcı alanlara odaklanıyor olacağız" dedi.
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togg, seri üretim, otomobil, yerli otomobil, haberler
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: TOGG yıl sonu itibariyle üretime başlayacak
13:21 22.03.2022 (güncellendi: 13:22 22.03.2022) Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un yıl sonu itibariyle seri üretime başlayacağını açıkladı.
Türkiye'nin Ufuk Avrupa Programı'na resmen katılımı nedeniyle TÜBİTAK ev sahipliğinde Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkinliği düzenlendi.
Burada yerli otomobil TOGG ile ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Milletimizin yakından takip ettiği ve heyecanla beklediği Türkiye'nin otomobili projesi bizim şu an odağımızda. Yıl sonu itibariyle artık Türkiye'nin otomobili TOGG üretime başlamış olacak. Son günlerde sosyal medyada eksi 40 derece soğuklarda yoğun kar, buzlanma şartlarında yapılan testlerin videoları da büyük bir ilgi gördü. Bu testlerin hepsinde de TOGG çok başarılı. Bir kritik adımımız bu, enerji teknolojilerinde de yeni adımlar atıyor olacağız, çığır açıcı alanlara odaklanıyor olacağız" dedi.