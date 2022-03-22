https://tr.sputniknews.com/20220322/selvi-aksener-ile-imamoglunun-arasina-kara-kedi-mi-girdi-1054939904.html
Selvi: Akşener ile İmamoğlu’nun arasına kara kedi mi girdi?
Selvi: Akşener ile İmamoğlu’nun arasına kara kedi mi girdi?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T09:41+0300
2022-03-22T09:41+0300
2022-03-22T09:41+0300
politika
iyi parti
meral akşener
ekrem imamoğlu
ibb
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
adaylık
kemal kılıçdaroğlu
chp
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu arasına 'kara kedi' girdiğini öne sürdü.Selvi yazısında şu ifadelere yer verdi: Selvi ayrıca Akşener'in 'isimsiz cumhurbaşkanı adayı' önerisini de hatırlattı ve şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220320/iyi-parti-genel-baskani-aksener-nevruz-programinda-konustu-birbirimize-saygi-duymak-zorundayiz-1054898215.html
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iyi parti, meral akşener, ekrem imamoğlu, ibb, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, adaylık, kemal kılıçdaroğlu, chp
Selvi: Akşener ile İmamoğlu’nun arasına kara kedi mi girdi?
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çok güçlü bir şekilde destek vermişti" ifadelerini kullandı ve son dönemde Akşener’in İmamoğlu’na kırıldığını iddia etti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu
arasına 'kara kedi' girdiğini öne sürdü.
Selvi yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Meral Akşener’in İmamoğlu’na kırıldığı söyleniyor. İYİ Parti Lideri Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu arasında bir soğukluk olup olmadığını bilmiyorum. Bu kanaate ulaşmak için bir süre izlemek gerekiyor. Çünkü siyasette zaman zaman bu tür söylentiler çıkar ama asıl önemli olan Akşener’in İkinci Fatih’ten isimsiz cumhurbaşkanı adaylığa noktasına gelmesi oldu."
Selvi ayrıca Akşener'in 'isimsiz cumhurbaşkanı adayı' önerisini de hatırlattı ve şunları söyledi:
"Akşener’i tavır değişikliğine iten ne oldu? İsimsiz cumhurbaşkanı adaylığını önerirken Akşener’in aklında bir isim var mı? Meral Akşener gibi tecrübeli bir siyasetçinin laf olsun diye bu öneriyi gündeme getirdiğini düşünmüyorum."