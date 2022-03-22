Selvi: Akşener ile İmamoğlu’nun arasına kara kedi mi girdi?

"Meral Akşener’in İmamoğlu’na kırıldığı söyleniyor. İYİ Parti Lideri Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu arasında bir soğukluk olup olmadığını bilmiyorum. Bu kanaate ulaşmak için bir süre izlemek gerekiyor. Çünkü siyasette zaman zaman bu tür söylentiler çıkar ama asıl önemli olan Akşener’in İkinci Fatih’ten isimsiz cumhurbaşkanı adaylığa noktasına gelmesi oldu."