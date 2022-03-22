https://tr.sputniknews.com/20220322/turkiyeden-abnin-onayladigi-stratejik-pusula-belgesine-tepki-1054956416.html

Türkiye'den AB'nin onayladığı 'Stratejik Pusula' belgesine tepki

Türkiye'den AB'nin onayladığı 'Stratejik Pusula' belgesine tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliğinin (AB) savunma ve güvenlik alanında gelişmesi ve karar almasında operasyonel rehber niteliği taşıyacak 'Stratejik... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T17:26+0300

2022-03-22T17:26+0300

2022-03-22T17:26+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

avrupa birliği

stratejik pusula

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Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, AB’nin 'Stratejik Pusula' başlıklı belgesinin dün AB Dış İlişkiler Konseyinde onaylandığının öğrenildiği kaydedildi.Açıklamada, belgenin özellikle Türkiye'ye atıfta bulunulan Doğu Akdeniz bölümünün, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin bu denizdeki haklarını yok sayan ve maksimalist deniz yetki alanı iddiaları bulunan iki AB üyesi tarafından AB’ye dikte ettirildiği, bu haliyle uluslararası hukuka, teamüle ve hatta AB’nin kendi müktesebatına aykırı ve gerçeklikten kopuk olduğunun görüldüğü vurgulanarak, şunlar kaydedildi:"Bu anlayışla doğru yönü göstermekten şaşarak 'pusula' olmaktan çıkan belgeyi 'stratejik' olarak görebilmek de güçtür. Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır.Son günlerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, belgenin gerçekleri ve doğruları bu şekilde ıskalamış olması ve tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir."AB, operasyonel savunma rehberi niteliğindeki "Stratejik Pusula"sını kabul ettiAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in hazırladığı Stratejik Pusula taslağı, 4 ana unsuru içeriyor. Bunlar, AB'nin kriz yönetimindeki rolünü güçlendirmek, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi, krizlere mukavemet göstermesinin sağlanması ve üçüncü ülkelerle ortaklıklar kurulması olarak sıralanıyor.Konseyin açıklamasına göre belge, AB'nin krizlerde kararlı hareket etmek ve güvenliğini geliştirmek için net bir uygulama takvimi ile somut ve eyleme geçirilebilir önerilerde bulunuyor.

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dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, stratejik pusula