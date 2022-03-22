Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220322/unlu-alman-tenisci-becker-ingilterede-hakim-karsisina-cikti-1054935082.html
Ünlü Alman Tenisçi Becker, İngiltere'de hakim karşısına çıktı
Ünlü Alman Tenisçi Becker, İngiltere'de hakim karşısına çıktı
Ünlü Alman Tenisçi Boris Becker, Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T02:20+0300
2022-03-22T02:20+0300
spor
tenis
mahkeme
ingiltere
almanya
wimbledon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104196/19/1041961929_0:57:1001:620_1920x0_80_0_0_f9fb2cf4bc5b7e8e548fcfbf9e409ed0.jpg
İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan Arbuthnot Latham &amp; Co Bankası'nın geçtiğimiz yıllarda açtığı alacak davasında iflasına karar verilen 6 Grand Slam şampiyonu ünlü Alman Tenisçi Boris Becker, Pazartesi günü tekrardan Londra’da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 17 yaşında tek erkeklerde zafere ulaşan en genç şampiyon ünvanını elinde bulunduran Becker'ın, Nijerya’da gerçekleştirdiği yatırımların kötü yönde ilerlemesi ve eski eşlerine ödediği milyonlarca dolarlık tazminatlar sebebiyle iflas ettiği belirtilirken, Becker sabah saatlerinde mahkeme salonuna kız arkadaşı birlikte el ele geldi. Becker, Southwark Kraliyet Mahkemesi’ne girmek için kuyrukta kız arkadaşıyla birlikte bekledi. Banka hesaplarında gerçekleştirdiği yüksek miktardaki paraları farklı yollarla aklamaya çalışmaktan yargılanan 54 yaşındaki ünlü Tenisçi Becker mahkeme sırasında Almanca çevirmen eşliğinde savunmasını gerçekleştirdi. Mahkemede görevli Savcı Rebecca Chalkley yaptığı açıklamada, "Bay Becker'ın bazı malvarlıklarıyla ilgili olarak dürüst olmayan bir şekilde hareket ettiği, çeşitli şekillerde varlıkların tanımlanmasından sorumlu olanlardan etkili bir şekilde saklandığı veya bu kişilere erişilememiştir" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Chalkley, "Becker'ın bunu iflas anlaşması tarihinden önce ve sonra bunu ifşa etmeyerek, sağlamayarak, teslim etmeyerek ya da varlıkları veya değerli şeyleri saklayarak" yaptığını vurguladı. Sabah saatlerinde başlayan mahkemenin, bir kaç hafta daha süreceği belirtildi.
ingiltere
almanya
wimbledon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104196/19/1041961929_48:0:951:677_1920x0_80_0_0_46fa71abb3c9f159dc238cb0c9532bde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tenis, mahkeme, ingiltere, almanya, wimbledon

Ünlü Alman Tenisçi Becker, İngiltere'de hakim karşısına çıktı

02:20 22.03.2022
© AP Photo / Ben Curtis Boris Becker
Boris Becker - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Ben Curtis
Abone olGoogle news
Ünlü Alman Tenisçi Boris Becker, Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan Arbuthnot Latham & Co Bankası'nın geçtiğimiz yıllarda açtığı alacak davasında iflasına karar verilen 6 Grand Slam şampiyonu ünlü Alman Tenisçi Boris Becker, Pazartesi günü tekrardan Londra’da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 17 yaşında tek erkeklerde zafere ulaşan en genç şampiyon ünvanını elinde bulunduran Becker'ın, Nijerya’da gerçekleştirdiği yatırımların kötü yönde ilerlemesi ve eski eşlerine ödediği milyonlarca dolarlık tazminatlar sebebiyle iflas ettiği belirtilirken, Becker sabah saatlerinde mahkeme salonuna kız arkadaşı birlikte el ele geldi. Becker, Southwark Kraliyet Mahkemesi’ne girmek için kuyrukta kız arkadaşıyla birlikte bekledi.

Banka hesaplarında gerçekleştirdiği yüksek miktardaki paraları farklı yollarla aklamaya çalışmaktan yargılanan 54 yaşındaki ünlü Tenisçi Becker mahkeme sırasında Almanca çevirmen eşliğinde savunmasını gerçekleştirdi. Mahkemede görevli Savcı Rebecca Chalkley yaptığı açıklamada, "Bay Becker'ın bazı malvarlıklarıyla ilgili olarak dürüst olmayan bir şekilde hareket ettiği, çeşitli şekillerde varlıkların tanımlanmasından sorumlu olanlardan etkili bir şekilde saklandığı veya bu kişilere erişilememiştir" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Chalkley, "Becker'ın bunu iflas anlaşması tarihinden önce ve sonra bunu ifşa etmeyerek, sağlamayarak, teslim etmeyerek ya da varlıkları veya değerli şeyleri saklayarak" yaptığını vurguladı. Sabah saatlerinde başlayan mahkemenin, bir kaç hafta daha süreceği belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала