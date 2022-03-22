https://tr.sputniknews.com/20220322/yasayan-insan-hazinesi-halime-ozke-ben-oldugumde-sipsi-kulturu-de-yok-olacak-1054955166.html

'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sipsi kültürü de yok olacak

'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sipsi kültürü de yok olacak

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan Halime Özke, kendi elleriyle yaptığı sipsi adlı üflemeli enstrümanı çalarak ünlendi ve 2 yıl önce UNESCO tarafından... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T16:42+0300

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unesco

yaşam

sipsi

denizli

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Denizli’nin Beyağaç ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Halime Özke, 7 yaşında koyun ve keçi otlatırken büyüklerinden sipsi çalmayı öğrendi. Hayatında hiç okula gidemeyen ancak kendi imkanlarıyla okuma yazma öğrenen Özke, kendini sipsi yapımı ve kullanımında oldukça geliştirdi.UNESCO listesindeSipsi yapımında oldukça usta olan Özke, yaptığı sipsileri satarak ailesinin geçimini sağladı.Nota bilmeden kınalı elleriyle çaldığı sipsisiyle ün kazanan Özke, 2 yıl önce UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' listesine alındı.Teke yöresi türkülerinde sık kullanılan, küçük boylu üflemeli çalgı olan sipsinin çok güzel bir sesi olduğunu söyleyen Özke, Beyağaç'ta eskisi gibi sipsi sanatını icra edebilen çok kişinin bulunmadığını söyledi.‘Müzik aletleri çıkınca sipsi de unutuldu’Sipsinin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu anlatan sipsi ustası Özke, "Yıllardır sipsi çalmayı hiç bırakmadım, o benim neşe kaynağım. Eskiden evde, eşimle birlikte çalıp, söylerdik. Radyodan türkü öğrenip, sipsiyle çalıyorum. Nefesim yettiğince çalmak istiyorum. Eskiden düğünlerde ben çalardım, kadınlar kaşıklarla oynardı. Müzik aletleri çıkınca sipsi de unutuldu" dedi.Sipsi yapımının kolay olmadığını söyleyen Özke, "Sipsi yapmak bir günümü alıyor. Benden başka sipsi yapan yok artık. Sipsi kültürünü yaşatmak istiyorum, gençlere öğretmek istiyorum. 'Soluk yetmiyor' diye çalmak isteyen yok. Ben öldüğümde sipsi kültürü yok olacak. Sipsi kültürünün unutulmasını istemiyorum" diye konuştu.

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unesco, sipsi, denizli