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https://tr.sputniknews.com/20220322/yavru-kopege-iskence-yaparak-kafasini-duvara-carpan-sahis-kopegi-15-metre-yukseklikten-asagi-atti--1054963677.html
Yavru köpeğe işkence yaparak kafasını duvara çarpan şahıs, köpeği 15 metre yükseklikten aşağı attı
Yavru köpeğe işkence yaparak kafasını duvara çarpan şahıs, köpeği 15 metre yükseklikten aşağı attı
Mersin'in Adeniz ilçesinde M.K. adlı kişi, evinin çatısında dövdüğü yavru köpeği aşağı attı. Köpeğin dişlerinde kırıklar, gözünde kanama, kalçasında ve sol... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T23:21+0300
2022-03-22T23:21+0300
türkiye
mersin
hayvana şiddet
yavru köpek
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Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi'nde yaşayan M.K. adlı kişi, evin çatısında şiddet uyguladığı yavru köpeği aşağı attı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ileAkdeniz Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine yönlendirilen ekipler, yaralı köpeği alarak, tedavisi için veteriner kliniğine götürdü.Yavru köpeğin ön dişlerinde kırıklar, bir gözünde kanama, kalçasında ve sol ayağında kırık oluştuğu belirlendi. Ekipler, köpeğe şiddet uygulayan sahibi M.K.'yi ise gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpeğe şiddet anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Köpeğin sol ayağında ve kalçasında kırık olduğunu anlatan Veteriner Hekim Karakaya, “Birkaç günlük tedavi yapacağız. Şu an ayağında şişlik var. Önce o şişliğin inmesi gerekiyor. Ondan sonra cerrahi müdahale yapacağız. İnşallah tekrar yürüyebilecek. Psikolojik olarak da etkilenmiş. Kesinlikle korkuyor, çünkü ön dişleri kırılmış ve sol gözünde kanama vardı. Çok kötü dövülmüş ve atılmış. İnşallah geçecek. Bizim görevimiz önce sağlığına kavuşturmak. Ondan sonra iyi birisini bulup yuvalandıracağız. İnşallah orada psikolojisi düzelir” diye konuştu. Karakaya, 3 aylık dişi köpeği muhtemelen 24 Mart Perşembe günü ameliyat ederek, kalçasına plak takacakları bilgini de verdi.
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mersin, hayvana şiddet, yavru köpek

Yavru köpeğe işkence yaparak kafasını duvara çarpan şahıs, köpeği 15 metre yükseklikten aşağı attı

23:21 22.03.2022
© İHA / HÜSEYİN KAR - KIYMET GÖKÇE - KORAY ÜNLÜ-AW575896Mersin'de işkenceye maruz kalan yavru köpek
Mersin'de işkenceye maruz kalan yavru köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© İHA / HÜSEYİN KAR - KIYMET GÖKÇE - KORAY ÜNLÜ-AW575896
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Mersin'in Adeniz ilçesinde M.K. adlı kişi, evinin çatısında dövdüğü yavru köpeği aşağı attı. Köpeğin dişlerinde kırıklar, gözünde kanama, kalçasında ve sol ayağında kırık oluştuğu belirlendi. O anlar kameraya kaldırılırken, gözaltına alınan M.K. adli kontrolle serbest kaldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi'nde yaşayan M.K. adlı kişi, evin çatısında şiddet uyguladığı yavru köpeği aşağı attı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ileAkdeniz Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine yönlendirilen ekipler, yaralı köpeği alarak, tedavisi için veteriner kliniğine götürdü.
Yavru köpeğin ön dişlerinde kırıklar, bir gözünde kanama, kalçasında ve sol ayağında kırık oluştuğu belirlendi. Ekipler, köpeğe şiddet uygulayan sahibi M.K.'yi ise gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpeğe şiddet anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Köpeğin sol ayağında ve kalçasında kırık olduğunu anlatan Veteriner Hekim Karakaya, “Birkaç günlük tedavi yapacağız. Şu an ayağında şişlik var. Önce o şişliğin inmesi gerekiyor. Ondan sonra cerrahi müdahale yapacağız. İnşallah tekrar yürüyebilecek. Psikolojik olarak da etkilenmiş. Kesinlikle korkuyor, çünkü ön dişleri kırılmış ve sol gözünde kanama vardı. Çok kötü dövülmüş ve atılmış. İnşallah geçecek. Bizim görevimiz önce sağlığına kavuşturmak. Ondan sonra iyi birisini bulup yuvalandıracağız. İnşallah orada psikolojisi düzelir” diye konuştu.
Karakaya, 3 aylık dişi köpeği muhtemelen 24 Mart Perşembe günü ameliyat ederek, kalçasına plak takacakları bilgini de verdi.
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