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Çinli uzman Zhang, doların çöküşü için tarih verdi
Çinli uzman Zhang, doların çöküşü için tarih verdi
Şanghay Üniversitesi Uluslararası Finans ve Ticaret Fakültesi Dekanı Zhang Yugui, Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Saudi Aramco’nun Çin’le ticarette dolar... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T18:28+0300
2022-03-23T18:26+0300
ekonomi
şanghay üniversitesi
zhang yugui
suudi arabistan
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Zhang, Huanqiu Shibao için kaleme aldığı yazısında, Suudi Arabistan’ın Çin’le ticarette yuan’a geçebileceği ve Rusya ile Hindistan arasında ‘rupi-ruble’ mekanizmasının oluşturulmasına yönelik diyalogun başlatıldığı yönündeki haberlerin arından Batı’nın, doların dünya petrol piyasasındaki hegemonyasının zayıflamasından bahsetmeye başladığını ifade etti. Uzman, 350 milyar dolardan fazla geliri olan bir şirketin yuan’a geçişinin “gerçek bir patlama” olacağını kaydetti.Bir dizi araştırmanın, uluslararası ticarette dominant olan bir para biriminin bu hakimiyetini yaklaşık 100 yıl sürdürebildiğini ortaya koyduğuna dikkat çeken Zhang, 1944’te Bretton Woods sisteminin oluşturulmasından bu yana uzun zaman geçtiğini ve doların çöküşüne çok az zaman kaldığını yazdı.Dominant para biriminin kendi hatası yüzünden yok olmaya mahkum olduğundan her türlü hegemonyacı para sisteminin eninde sonunda çökmesi gerektiğini anlatan Çinli uzman, “Para biriminizin gücünü aşırı şişirirseniz bu kaçınılmaz olarak küresel para sisteminde ve güç dengesinde değişikliklere yol açacak” yorumunda bulundu.
suudi arabistan
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şanghay üniversitesi , zhang yugui , suudi arabistan

Çinli uzman Zhang, doların çöküşü için tarih verdi

18:28 23.03.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Şanghay Üniversitesi Uluslararası Finans ve Ticaret Fakültesi Dekanı Zhang Yugui, Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Saudi Aramco’nun Çin’le ticarette dolar yerine yuan’a geçişinin petrol piyasasında patlama etkisi yaratacağını ve tüm modern finansal sistem için sonuçlar doğuracağını belirtti.
Zhang, Huanqiu Shibao için kaleme aldığı yazısında, Suudi Arabistan’ın Çin’le ticarette yuan’a geçebileceği ve Rusya ile Hindistan arasında ‘rupi-ruble’ mekanizmasının oluşturulmasına yönelik diyalogun başlatıldığı yönündeki haberlerin arından Batı’nın, doların dünya petrol piyasasındaki hegemonyasının zayıflamasından bahsetmeye başladığını ifade etti. Uzman, 350 milyar dolardan fazla geliri olan bir şirketin yuan’a geçişinin “gerçek bir patlama” olacağını kaydetti.
Bir dizi araştırmanın, uluslararası ticarette dominant olan bir para biriminin bu hakimiyetini yaklaşık 100 yıl sürdürebildiğini ortaya koyduğuna dikkat çeken Zhang, 1944’te Bretton Woods sisteminin oluşturulmasından bu yana uzun zaman geçtiğini ve doların çöküşüne çok az zaman kaldığını yazdı.
Dominant para biriminin kendi hatası yüzünden yok olmaya mahkum olduğundan her türlü hegemonyacı para sisteminin eninde sonunda çökmesi gerektiğini anlatan Çinli uzman, “Para biriminizin gücünü aşırı şişirirseniz bu kaçınılmaz olarak küresel para sisteminde ve güç dengesinde değişikliklere yol açacak” yorumunda bulundu.
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