https://tr.sputniknews.com/20220323/abd-disisleri-hindistan-ile-savunmada-daha-fazlasini-yapmaya-istekliyiz--1054977174.html
ABD Dışişleri: Hindistan ile savunmada daha fazlasını yapmaya istekliyiz
ABD Dışişleri: Hindistan ile savunmada daha fazlasını yapmaya istekliyiz
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Hindistan ile savunma alanında daha fazla iş birliği yapmaya hevesli olduklarını... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T13:03+0300
2022-03-23T13:03+0300
2022-03-23T13:41+0300
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iş birliği
savunma
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ABD, Rusya'ya cephe alması için Çin'den sonra Hindistan ile savunmada iş birliğini artırmayı hedefliyor.ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Indian Express'e verdiği demeçte, ABD'nin Hindistan'ın Rusya karşısındaki konumunu anladığını söyledi. Hindistan'ın Rusya'ya karşı silah bağımlılığından kurtulmasını sağlamaya çok hevesli olduğunu belirten Nuland, uluslararası sistem lehine Hindistan ve ABD gibi demokrasilerin bir arada durmasının çok önemli olduğunu söyledi.ABD'li yetkili, röportaja şöyle devam etti:Nuland, Çin ve Rusya'nın bir araya gelme ihtimaliyle ilgili bir soruya yanıt olarak, şu anki endişenin, çabaları birlikte yoğunlaştırmak olduğunu söyledi. Nuland, bir komşuyu ekonomik veya askeri olarak nasıl zorlayacaklarını birbirlerinden öğrenmeleri gerektiğini belirtti.Dışişleri Bakanı S. Jaishankar ise salı günü Nuland ile ikili ilişkileri genişletme yolları, Hint-Pasifik ve Ukrayna durumu gibi konularda 'iyi bir görüşme' yaptıklarını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220321/rus-buyukelci-hindistan-rusya-pazarindan-ayrilan-batili-sirketlerin-yerini-doldurmaya-hazir-1054924722.html
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ABD Dışişleri: Hindistan ile savunmada daha fazlasını yapmaya istekliyiz
13:03 23.03.2022 (güncellendi: 13:41 23.03.2022) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Hindistan ile savunma alanında daha fazla iş birliği yapmaya hevesli olduklarını belirtti. Nuland, Hindistan ve ABD gibi demokrasilerin bir arada durmasının uluslararası sistem açısından çok önemli olduğunu söyledi.
ABD, Rusya'ya cephe alması için Çin'den sonra Hindistan ile savunmada iş birliğini artırmayı hedefliyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Indian Express'e verdiği demeçte, ABD'nin Hindistan'ın Rusya karşısındaki konumunu anladığını söyledi.
Hindistan'ın Rusya'ya karşı silah bağımlılığından kurtulmasını sağlamaya çok hevesli olduğunu belirten Nuland, uluslararası sistem lehine Hindistan ve ABD gibi demokrasilerin bir arada durmasının çok önemli olduğunu söyledi.
ABD'li yetkili, röportaja şöyle devam etti:
"Hindistan'ın konumunda gerçek bir anlayış ve evrim hissediyoruz. Ancak Rusya ile tarihsel bir ilişkiniz var. Tarihsel bağların yanı sıra Hindistan'ın savunma malzemeleri için Rusya'ya bağımlılığı çok önemli. Burada yaptığımız görüşmelerde konuşulan konulardan biri de, ABD'nin Hindistan'a karşı daha az cömert olduğu dönemde Hindistan'ın Sovyetler Birliği ve Rusya'dan aldığı güvenlik desteği mirası. Şimdi tabii ki devir değişti ve Hindistan ile savunma tarafında daha fazlasını yapmak için çok hevesliyiz."
Nuland, Çin ve Rusya'nın bir araya gelme ihtimaliyle ilgili bir soruya yanıt olarak, şu anki endişenin, çabaları birlikte yoğunlaştırmak olduğunu söyledi. Nuland, bir komşuyu ekonomik veya askeri olarak nasıl zorlayacaklarını birbirlerinden öğrenmeleri gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı S. Jaishankar ise salı günü Nuland ile ikili ilişkileri genişletme yolları, Hint-Pasifik ve Ukrayna durumu gibi konularda 'iyi bir görüşme' yaptıklarını ifade etti.