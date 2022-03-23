https://tr.sputniknews.com/20220323/abd-disisleri-hindistan-ile-savunmada-daha-fazlasini-yapmaya-istekliyiz--1054977174.html

ABD Dışişleri: Hindistan ile savunmada daha fazlasını yapmaya istekliyiz

ABD Dışişleri: Hindistan ile savunmada daha fazlasını yapmaya istekliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Hindistan ile savunma alanında daha fazla iş birliği yapmaya hevesli olduklarını... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T13:03+0300

2022-03-23T13:03+0300

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dünya

abd

hindistan

victoria nuland

açıklama

iş birliği

savunma

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ABD, Rusya'ya cephe alması için Çin'den sonra Hindistan ile savunmada iş birliğini artırmayı hedefliyor.ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Indian Express'e verdiği demeçte, ABD'nin Hindistan'ın Rusya karşısındaki konumunu anladığını söyledi. Hindistan'ın Rusya'ya karşı silah bağımlılığından kurtulmasını sağlamaya çok hevesli olduğunu belirten Nuland, uluslararası sistem lehine Hindistan ve ABD gibi demokrasilerin bir arada durmasının çok önemli olduğunu söyledi.ABD'li yetkili, röportaja şöyle devam etti:Nuland, Çin ve Rusya'nın bir araya gelme ihtimaliyle ilgili bir soruya yanıt olarak, şu anki endişenin, çabaları birlikte yoğunlaştırmak olduğunu söyledi. Nuland, bir komşuyu ekonomik veya askeri olarak nasıl zorlayacaklarını birbirlerinden öğrenmeleri gerektiğini belirtti.Dışişleri Bakanı S. Jaishankar ise salı günü Nuland ile ikili ilişkileri genişletme yolları, Hint-Pasifik ve Ukrayna durumu gibi konularda 'iyi bir görüşme' yaptıklarını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220321/rus-buyukelci-hindistan-rusya-pazarindan-ayrilan-batili-sirketlerin-yerini-doldurmaya-hazir-1054924722.html

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abd, hindistan, victoria nuland, açıklama, iş birliği, savunma