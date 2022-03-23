https://tr.sputniknews.com/20220323/abd-medyasinin-ukraynadaki-yolsuzluk-ve-neo-nazi-sorununa-dair-180-derece-donmesi-elestiri-cekiyor-1054989010.html

ABD medyasının Ukrayna'daki yolsuzluk ve neo Nazi sorununa dair 180 derece dönmesi, eleştiri çekiyor

ABD medyasının Ukrayna'daki yolsuzluk ve neo Nazi sorununa dair 180 derece dönmesi, eleştiri çekiyor

ABD medyasının en az 10 yıldır Ukrayna'da hükümetin her düzeyini saran yolsuzluk ve aşırı sağın estirdiği terörle ilgili yaptığı haberleri Rusya'nın Donbass... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T18:38+0300

2022-03-23T18:38+0300

2022-03-23T19:16+0300

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ABD medyasının Ukrayna haberlerindeki U dönüşüne dikkat çekenlerden biri olan popüler podcast yayıncısı Joe Rogan, 19 Mart'taki 1793 sayılı 'The Joe Rogan Experience' programında, Rusya'nın operasyonu öncesi ABD medyasının Ukrayna haberlerinin ekran görüntülerini alıntılayarak şunları söyledi:Rogan, ekran görüntüsünden Ukrayna hakkındaki eski başlıkları okurken, 'Zelenskiy aşırı sağla ittifakı derinleştiriyor', 'Giderek daha hızla otoriterliğe sürükleniyor', 'Avrupa'nın en yolsuz ülkesi' ifadelerini aktardı. Bu örnekleri World Socialist Web Site, Cato Institute ve Ukrayna haber ajansı UNIAN haber başlıklarından verdi. Donald Trump'ın başkanlığındaki önceki ABD yönetiminin bile Kiev'e istediğini yaptırmak için yaptırım tehdidi-rüşvet teklifi taktiğine başvurduğuna da gönderme yapan Rogan, Meta'ya bağlı Facebook ve diğer sosyal medya platformlarının Rusya hükümeti ve ordusuna yönelik şiddet söylemine izin vermesini de eleştirdi. Rogan son dönemde ünlü rock müzisyeni Neil Young tarafından Spotify'da 'Kovid'le ilgili komplo teorileri, aşıyla ilgili dezenformasyon yaymakla' suçlanmasıyla gündem olmuştu.Benzer suçlamalar yöneltilen Cumhuriyetçi kanadın siyah kadın yazar-yorumcusu Candace Owens da The New York Times'dan "Ukrayna'nın yolsuz bir ülke olduğuna dair Rusya devlet medyasında gördüklerimize benzer fikirleri yaydığınızı not ettik" yazan bir e-posta aldığını duyurdu. Fox News programında ve Twitter paylaşımında açıklamalar yapan Owens, "Bu e-postayla kafam çok karıştı. 'Ukrayna'nın yozlaşmış bir ülke olduğunu' The New York Times'tan öğrendim… Gazetenizi okuyarak Ukrayna'daki neo-Nazi sorununu ve baş edilemeyen yozlaşma hakkında kendimi eğittim… Sizin geçmişte söylediklerinizden farklı bir şey mi söyledim" tepkisini gösterdi. Siyasi yorumcu, Ukrayna'nın yolsuzluğuyla ilgili açıklamalarının hepsini The New York Times ve The Washington Post'taki haberlerden aldığını, bunu gösteren bağlantıları da yanıt olarak yolladığını söyledi.ABD ana akım medyasının önceki Ukrayna yayınlarından bazı örnekler şöyle:* 2017'de The New York Times, önceki Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun 2. Dünya Savaşı döneminde Nazi işgalcilerle açıkça işbirliği yaparak anti-Semitizm ve insanlığa karşı suçlarına doğrudan katılan Ukraynalı milliyetçileri aklamak için izlediği politikayı duyurdu. Ukrayna Yahudi Komitesi Başkanı'nın yazdığı makalede "Çok tehlikeli sağcı milliyetçi gruplar son yıllarda Ukrayna siyasetinde yeni bir önem kazandı. Aşırıcı siyasi partilerin parlamentoda küçük bir azınlık olmasına rağmen, aşırı sağ gruplar birkaç kez hükümetle şiddetli şekilde çatıştı" denildi. Makalede neo-Nazilerin Ukrayna'daki Holokost anıtlarına ve yerlerine nasıl saygısızlık ettiği aktarılırken, ülkenin karanlık geçmişine dair tarihsel revizyonizmin Ukraynalı milliyetçilerin yanısıra modern neo-Nazilerin eylemlerini de akladığı belirtildi. * 2018'de Atlantik Konseyi isimli düşünce kuruluşu, Ukrayna'da 2014 darbesinden sonra öne çıkan aşırı sağ gruplar hakkında bir rapor yayımladı. Rapora göre 2018 yılında C14, Azov Taburu bağlantılı Ulusal Milisler, Sağ Sektör, Karpatska Sich ve diğer aşırı sağcı gruplar, Roman gruplarına, anti-faşist gösterilere, belediye meclisi toplantılarına defalarca saldırmanın yanısıra Uluslararası Af Örgütü'nün ev sahipliğindeki bir etkinliğe, sanat sergilerine, LGBT etkinliklerine ve çevre aktivistlerine de saldırılar düzenledi. Raporda şöyle denildi: "Anketlere göre, aşırı sağ gruplar geniş bir halk desteğine sahip olmasa da, Ukrayna'nın dostlarını endişelendirmesi gereken şey aşırılık yanlılarının seçim beklentileri değil, daha çok devletin şiddet içeren gruplara karşı koyma dokunulmazlıklarını sona erdirme konusundaki isteksizliği veya yetersizliğidir." "Bunun nedeni, ister bu gruplardan bazılarına Ruslarla savaştıkları için devam eden bir borçluluk duygusu ya da devletin kendisine karşı savaş açabilecekleri korkusu olsun, bu gerçek bir sorun ve halının altına süpürerek Ukrayna'ya hizmet etmiş olmuyoruz."

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abd, medya, ana akım medya, düşünce kuruluşları, the new york times (nyt), the washington post, aşırı sağcı, neo-nazi, candace owens, ukrayna, rusya, joe rogan