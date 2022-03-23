Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220323/abd-ve-ingiltere-celik-ve-aluminyum-tarifelerinin-hafifletilmesi-icin-anlasti-1054966154.html
ABD ve İngiltere, çelik ve alüminyum tarifelerinin hafifletilmesi için anlaştı
ABD ve İngiltere, çelik ve alüminyum tarifelerinin hafifletilmesi için anlaştı
ABD yönetimi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çeliğe ve alüminyuma uyguladığı tarifelerin hafifletilmesi için İngiltere ile anlaşmaya vardı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T02:01+0300
2022-03-23T02:01+0300
dünya
ekonomi
abd
ingiltere
alüminyum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048114707_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_1b747fca691e9f2ef8448b1de0c14d7b.jpg
ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük vergisi sorununda Avrupa Birliği (AB) ve Japonya'nın ardından İngiltere ile de anlaşma sağladı.ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşma ile Trump döneminde uygulanan vergiler olmaksızın İngiltere'nin ABD'ye "tarihsel temelli sürdürülebilir hacimlerde" çelik ve alüminyum ürünleri göndermesine izin verileceği kaydedildi.Anlaşmanın ABD'nin İngiltere'den 500 bin metrik ton çeliğin gümrüksüz ithal edilmesine izin vereceği belirtilen açıklamada, İngiltere'nin ise ABD'nin ihraç ettiği, değeri 500 milyon doların üzerinde olan damıtılmış alkollü içkiler, çeşitli tarım ürünleri ve tüketim malları gibi ürünlere yönelik misilleme tarifelerini kaldıracağı bildirildi.Açıklamada, söz konusu uygulamanın 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceği aktarıldı.ABD, 2018 yılında 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulama kararı almıştı.Ekim 2021'de AB ile çelik ve alüminyum vergilerindeki anlaşmazlıkta uzlaşmaya varan ABD, şubat ayında ise Japonya ile anlaşma sağlamıştı.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048114707_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e4ffd375a6e5e976394d8be75a90d005.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekonomi, abd, ingiltere, alüminyum

ABD ve İngiltere, çelik ve alüminyum tarifelerinin hafifletilmesi için anlaştı

02:01 23.03.2022
© AFP 2022 / Patrick SemanskyBiden - Boris Johnson
Biden - Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AFP 2022 / Patrick Semansky
Abone olGoogle news
ABD yönetimi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çeliğe ve alüminyuma uyguladığı tarifelerin hafifletilmesi için İngiltere ile anlaşmaya vardı.
ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük vergisi sorununda Avrupa Birliği (AB) ve Japonya'nın ardından İngiltere ile de anlaşma sağladı.
ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşma ile Trump döneminde uygulanan vergiler olmaksızın İngiltere'nin ABD'ye "tarihsel temelli sürdürülebilir hacimlerde" çelik ve alüminyum ürünleri göndermesine izin verileceği kaydedildi.
Anlaşmanın ABD'nin İngiltere'den 500 bin metrik ton çeliğin gümrüksüz ithal edilmesine izin vereceği belirtilen açıklamada, İngiltere'nin ise ABD'nin ihraç ettiği, değeri 500 milyon doların üzerinde olan damıtılmış alkollü içkiler, çeşitli tarım ürünleri ve tüketim malları gibi ürünlere yönelik misilleme tarifelerini kaldıracağı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu uygulamanın 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceği aktarıldı.
ABD, 2018 yılında 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulama kararı almıştı.
Ekim 2021'de AB ile çelik ve alüminyum vergilerindeki anlaşmazlıkta uzlaşmaya varan ABD, şubat ayında ise Japonya ile anlaşma sağlamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала