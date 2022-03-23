https://tr.sputniknews.com/20220323/adanada-kendine-siddet-uygulayan-esini-olduren-oznur-gulten-efeoglu-tahliye-oldu-1054977671.html
Adana'da kendine şiddet uygulayan eşini öldüren Öznur Gülten Efeoğlu tahliye oldu
Adana'da kendine şiddet uygulayan eşini öldüren Öznur Gülten Efeoğlu tahliye oldu
Şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı bıçaklayarak öldüren 4 çocuk annesi Öznur Gülten Efeoğulları’na, ‘eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi’... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T13:03+0300
2022-03-23T13:03+0300
2022-03-23T13:03+0300
türkiye
cinayet
tahliye
meşru müdafaa
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Adana'da yıllardır şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı (69) aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren Öznur Gülten Efeoğulları’na (65), ‘eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi’ nedeniyle ceza verilmedi. Efeoğulları, serbest bırakıldı.19 Ekim 2021'de Osman Efeoğulları, eşini dövüp bıçakla saldırmaya çalışınca arbede anında yere düşen bıçağı alan Öznur Gülten Efeoğulları, eşini bıçaklamıştı. 4 çocuk annesi Öznur Gülten Efeoğulları sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.'47 yıl boyunca şiddet gördüm'Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılan Öznur Gülten Efeoğulları, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşmasına çıktı.Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Efeoğulları, 47 yıl boyunca eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi.Mahkeme heyeti, 4 çocuğu ve kayınpederi Ziya Efeoğulları’nın şikayetçi olmadığı Öznur Gülten Efeoğulları’na ‘eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi’ nedeniyle ceza verilmemesine karar verdi. Öznur Gülten Efeoğulları, tahliye edildi.
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cinayet, tahliye, meşru müdafaa
Adana'da kendine şiddet uygulayan eşini öldüren Öznur Gülten Efeoğlu tahliye oldu
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Şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı bıçaklayarak öldüren 4 çocuk annesi Öznur Gülten Efeoğulları’na, ‘eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi’ nedeniyle ceza verilmedi.
Adana'da yıllardır şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı (69) aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren Öznur Gülten Efeoğulları’na (65), ‘eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi’ nedeniyle ceza verilmedi. Efeoğulları, serbest bırakıldı.
19 Ekim 2021'de Osman Efeoğulları, eşini dövüp bıçakla saldırmaya çalışınca arbede anında yere düşen bıçağı alan Öznur Gülten Efeoğulları, eşini bıçaklamıştı. 4 çocuk annesi Öznur Gülten Efeoğulları sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.
'47 yıl boyunca şiddet gördüm'
Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılan Öznur Gülten Efeoğulları, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşmasına çıktı.
Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Efeoğulları, 47 yıl boyunca eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, 4 çocuğu ve kayınpederi Ziya Efeoğulları’nın şikayetçi olmadığı Öznur Gülten Efeoğulları’na ‘eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi’ nedeniyle ceza verilmemesine karar verdi. Öznur Gülten Efeoğulları, tahliye edildi.