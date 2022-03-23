https://tr.sputniknews.com/20220323/afganistanda-kiz-ogrencilere-yonelik-ortaokul-ve-liselerin-kapali-olmasi-tepki-cekiyor-1054996111.html

Afganistan'da kız öğrencilere yönelik ortaokul ve liselerin kapalı olması tepki çekiyor

Afganistan'da kız öğrencilere yönelik ortaokul ve liselerin kapalı olması tepki çekiyor

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin kız öğrencilere yönelik ortaokul ve liseleri açmaması tepkilere neden oldu. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T22:54+0300

2022-03-23T22:54+0300

2022-03-23T22:54+0300

dünya

afganistan

taliban

kadın hakları

öğrenci

kız çocuğu

eğitim

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Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonundan (UNAMA) yapılan açıklamada, Taliban yönetiminin, kız öğrencilere yönelik ortaokul ve liseleri kapalı tutmasının üzüntüyle karşılandığı bildirildi.Öte yandan eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'ın gelişmesi için kızlara eğitim yolunun açık olması gerektiğini vurguladı.Karzai, Taliban geçici hükümetinden kız okullarını da tamamen açmasını istediklerini belirtti.Eski Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah da yaptığı yazılı açıklamasında, eğitim almanın, halkın temel İslami ve medeni haklarından biri olduğunu ve okulların kız ve erkek öğrencilere açık olması gerektiğini kaydetti.Yetkililerin görevinin öğrencilere standart bir eğitim sağlamak olduğunu ifade eden Abdullah, ''Kız okullarının kapatılması Afgan halkının beklentilerine aykırıdır. Yetkililerin bu sorunu çözmek için harekete geçmesini ve kızların da bir an önce okula dönmesini umuyoruz.'' ifadelerini kullandı.Guterres'ten Taliban'a okulları tüm öğrencilere açması çağrısıÖte yandan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açıklamada, Afganistan'da kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitimlerinin askıya alınmasına tepki gösterdi.Taliban'ın söz konusu kararından derin üzüntü duyduğunu belirten Guterres, kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitiminin kesintiye uğramasının büyük hayal kırıklığı yarattığını ve Afganistan'a zarar vereceğini ifade etti.Kız çocukları ve kadınların eğitimden mahrum bırakılmasının kadın ve kız çocuklarının haklarını ihlal ettiği ve ülkenin geleceğini tehlikeye attığı uyarısı yapan Guterres, Taliban'a okulların derhal tüm öğrenciler için açılması çağrısı yaptı.Taliban geçici hükümetinin Eğitim Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ülke genelinde tüm okulların eğitime başladığını duyurmuştu. Kız öğrencilere yönelik şimdilik ilkokulların açıldığı ifade edilen açıklamada, ortaokul ve liselerin ikinci bir emre kadar bekleyeceği bildirilmişti.Açıklamada, ortaokul ve liselerin okul üniformasının şeriat, Afgan gelenekleri ve kültürüne uygun tasarlanmasının ardından açılacağı kaydedilmişti.

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afganistan, taliban, kadın hakları, öğrenci, kız çocuğu, eğitim