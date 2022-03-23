Akşener: Adana'da bu gerçeği gördük, asıl mesele dindar olmak değil yandaş olmakmış

Bay kriz eskiden ne diyordu? Tüneller için milletin kesesinden beş kuruş çıkmıyor diyordu. Köprü açılışında kendini yalanladı. 200 liracık olarak açıkladı. Bay kriz eskiden ne diyordu? Tüneller için milletin kesesinden beş kuruş çıkmıyor diyordu. Köprü açılışında kendini yalanladı. 200 liracık olarak açıkladı.

Ben neden tünel yapıyorsunuz demiyorum. Neden bir liralık işi 5 liraya yapıyorsunuz diyorum. Çanakkale Köprüsünü de görmezden gelemeyiz Osmangazi Köprüsü gibi. Ben neden tünel yapıyorsunuz demiyorum. Neden bir liralık işi 5 liraya yapıyorsunuz diyorum. Çanakkale Köprüsünü de görmezden gelemeyiz Osmangazi Köprüsü gibi.

2 yıldır memleketimiz karış karış geziyoruz. 2 yıldır memleketimiz karış karış geziyoruz.

Abuk sabuk demeçleri ile öne çıkan Nebati bakan bizzat kendisi verdi. Gözlerine bakılamıyor öyle ışık var. Bu arkadaş ne dedi? duyunca kulaklarıma inanamadım. Bir problem mi yaşadınız? Arkamızda cumhurbaşkanımız var. Mevzuatı da değişiriz dedi. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir rezalet görmedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle bir cıvıklık görmedi. Yazıklar olsun demekten dilimde tüy bitti. Nebati bakan diyor ki biz kanun yasa tanımıyoruz. Abuk sabuk demeçleri ile öne çıkan Nebati bakan bizzat kendisi verdi. Gözlerine bakılamıyor öyle ışık var. Bu arkadaş ne dedi? duyunca kulaklarıma inanamadım. Bir problem mi yaşadınız? Arkamızda cumhurbaşkanımız var. Mevzuatı da değişiriz dedi. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir rezalet görmedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle bir cıvıklık görmedi. Yazıklar olsun demekten dilimde tüy bitti. Nebati bakan diyor ki biz kanun yasa tanımıyoruz.

Cumhuriyet ile bir türlü barışamadılar. Atatürk'ün vizyonunu kabul edemdiler, kıskandılar. Cumhuriyet ile bir türlü barışamadılar. Atatürk'ün vizyonunu kabul edemdiler, kıskandılar.

Kanunlar Erdoğan'ın ağzından çıkan iki kelimeye indirgendi. Halbuki devletin ruhunu kurumlar oluşturur. Kanunlar Erdoğan'ın ağzından çıkan iki kelimeye indirgendi. Halbuki devletin ruhunu kurumlar oluşturur.

Karşımızda adeta 14. Louis gibi bir Erdoğan var. Pasta yiyin de diyebilirdi. Karşımızda kanunu kendisine uyduran keyfi bir zihniyet var. Karşımızda adeta 14. Louis gibi bir Erdoğan var. Pasta yiyin de diyebilirdi. Karşımızda kanunu kendisine uyduran keyfi bir zihniyet var.

Kendisini devletin yerine koyan ucube bir yönetim anlayışı var. Bürokrasiden medyada, hatta iş dünyasına kadar her alanı 'Erdoğancıkların' istila ettiği bir tavırla mücadele ediyoruz. Kendisini devletin yerine koyan ucube bir yönetim anlayışı var. Bürokrasiden medyada, hatta iş dünyasına kadar her alanı 'Erdoğancıkların' istila ettiği bir tavırla mücadele ediyoruz.

Sayın Erdoğan, baş örtülü kadınlar hakkında hassastır. Meğer işin aslı öyle değilmiş. Dindar olmak Sayın Erdoğan'ın bacısı olmak için yeterli değilmiş. Adana'da bu gerçeği gördük. Asıl mesele dindar olmak değil yandaş olmakmış. Sayın Erdoğan, baş örtülü kadınlar hakkında hassastır. Meğer işin aslı öyle değilmiş. Dindar olmak Sayın Erdoğan'ın bacısı olmak için yeterli değilmiş. Adana'da bu gerçeği gördük. Asıl mesele dindar olmak değil yandaş olmakmış.

Dindar kadınlarımızın omzunda iktidara gelip o kadınları coplatarak iktidardan çekip gitmek, şu ironiye bakar mısınız? Dindar kadınlarımızın omzunda iktidara gelip o kadınları coplatarak iktidardan çekip gitmek, şu ironiye bakar mısınız?

Nitelikli insan kaynağımız ülkemizi terk ediyor. Nitelikli insan kaynağımız ülkemizi terk ediyor.

İktidarı uyarıyorum vaziyet alın biz geliyoruz. İktidarı uyarıyorum vaziyet alın biz geliyoruz.

Sığınmacıların bu ülkeye gelmesinin tek sorumlusu Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sığınmacıların bu ülkeye gelmesinin tek sorumlusu Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.