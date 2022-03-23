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Akşener: Adana'da bu gerçeği gördük, asıl mesele dindar olmak değil yandaş olmakmış
Akşener: Adana'da bu gerçeği gördük, asıl mesele dindar olmak değil yandaş olmakmış
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Adana'da bu gerçeği gördük. Asıl mesele dindar olmak değil yandaş olmakmış" dedi. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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meral akşener, iyi parti, tbmm

Akşener: Adana'da bu gerçeği gördük, asıl mesele dindar olmak değil yandaş olmakmış

11:28 23.03.2022 (güncellendi: 11:54 23.03.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Adana'da bu gerçeği gördük. Asıl mesele dindar olmak değil yandaş olmakmış" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bay kriz eskiden ne diyordu? Tüneller için milletin kesesinden beş kuruş çıkmıyor diyordu. Köprü açılışında kendini yalanladı. 200 liracık olarak açıkladı.
Ben neden tünel yapıyorsunuz demiyorum. Neden bir liralık işi 5 liraya yapıyorsunuz diyorum. Çanakkale Köprüsünü de görmezden gelemeyiz Osmangazi Köprüsü gibi.
2 yıldır memleketimiz karış karış geziyoruz.
Abuk sabuk demeçleri ile öne çıkan Nebati bakan bizzat kendisi verdi. Gözlerine bakılamıyor öyle ışık var. Bu arkadaş ne dedi? duyunca kulaklarıma inanamadım. Bir problem mi yaşadınız? Arkamızda cumhurbaşkanımız var. Mevzuatı da değişiriz dedi. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir rezalet görmedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle bir cıvıklık görmedi. Yazıklar olsun demekten dilimde tüy bitti. Nebati bakan diyor ki biz kanun yasa tanımıyoruz.
Cumhuriyet ile bir türlü barışamadılar. Atatürk'ün vizyonunu kabul edemdiler, kıskandılar.
Kanunlar Erdoğan'ın ağzından çıkan iki kelimeye indirgendi. Halbuki devletin ruhunu kurumlar oluşturur.
Karşımızda adeta 14. Louis gibi bir Erdoğan var. Pasta yiyin de diyebilirdi. Karşımızda kanunu kendisine uyduran keyfi bir zihniyet var.
Kendisini devletin yerine koyan ucube bir yönetim anlayışı var. Bürokrasiden medyada, hatta iş dünyasına kadar her alanı 'Erdoğancıkların' istila ettiği bir tavırla mücadele ediyoruz.
Sayın Erdoğan, baş örtülü kadınlar hakkında hassastır. Meğer işin aslı öyle değilmiş. Dindar olmak Sayın Erdoğan'ın bacısı olmak için yeterli değilmiş. Adana'da bu gerçeği gördük. Asıl mesele dindar olmak değil yandaş olmakmış.
Dindar kadınlarımızın omzunda iktidara gelip o kadınları coplatarak iktidardan çekip gitmek, şu ironiye bakar mısınız?
Nitelikli insan kaynağımız ülkemizi terk ediyor.
İktidarı uyarıyorum vaziyet alın biz geliyoruz.
Sığınmacıların bu ülkeye gelmesinin tek sorumlusu Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.
Değerli kadınlar, senin doğurduğun, dişinden tırnağından artırdığın ortaya koyduğun yemeğin iyisini önüne koyduğun o evladının bugün bu ülkeye hizmet etmesini istemiyor Sayın Erdoğan
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