https://tr.sputniknews.com/20220323/alman-dergiden-tasarruf-tavsiyeleri-sise-suyu-yerine-musluk-suyunu-icin-1054991936.html

Alman dergiden tasarruf tavsiyeleri: Şişe suyu yerine musluk suyunu için

Alman dergiden tasarruf tavsiyeleri: Şişe suyu yerine musluk suyunu için

Almanya’da, Rusya’nın Ukrayna operasyonu ve Moskova’ya uygulanan yaptırımların ardından fiyatlar daha da artmaya başladı. Bunun üzerine Focus dergisi... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T20:09+0300

2022-03-23T20:09+0300

2022-03-23T20:09+0300

ekonomi

rusya

almanya

focus

focus dergisi

su

musluk suyu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1045164621_0:87:2000:1212_1920x0_80_0_0_c5dcc17e49c53659a180bcd2ccfa061e.jpg

Alman haber dergisi Focus, ülkedeki fiyat artışlar nedeniyle okuyucularına tasarruf için harcama ve yaşam tarzı alışkanlıklarını değiştirme tavsiyelerinde bulundu.Derginin yayımladığı tavsiye yazısına göre, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu ve Moskova'ya uygulanan yaptırımlar, tedarik zincirindeki sıkıntılara ek sorunları yarattı ve enerji fiyatların yükselmesine yol açtı. Bu da süpermarket zincirlerindeki ürün yelpazesini ve fiyatları etkiledi.Dergiye göre, örneğin makarna ve ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinin fiyatları sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 100 artarken, deterjanlar, maden suyu, süt ürünleri, kahve ve tuvalet kağıdı fiyatlarında artış yaşandı. Ünlü süpermarket zinciri Aldi, geçen hafta 140 ürünün fiyatını artırdı. Diğer süpermarketler de aynı şeyi yapacak.'Suyun tadını iyileştirmek için filtreleme sistemleri kullanın'Tüketicilerin tasarruf etmesine yardımcı olmak için bir dizi önlem sıralanan yazıda, ilk başta okuyuculara şişelenmiş su satın almak yerine musluk suyunu içmeleri tavsiye edildi. Bu öneriyi yerine getirmeyi kolaylaştırmak için de suyun tadını iyileştirmek için filtreleme sistemlerini üreten birkaç firmanın ismi de listelendi.Düşük lojistik maliyetleri nedeniyle mevsimsel sebze ve meyvelerin tercih edilmesi gerektiği belirtilen yazıda, müşterilere popüler markalar yerine yerel ve reklamı yapılmayan markaları seçmesi tavsiyesinde bulundu.Hemen hemen her süpermarket zincirinin kendi ucuz ürünleri olduğu belirtilen yazıda, bu ürünlerin büyük üreticiler tarafından desteklendiği nedeniyle yüzde 60 oranında daha ucuz ve diğer ürünlerle neredeyse aynı ya da biraz farklı olduğu ifade edildi.Dergi, yazının sonunda, satışları ve indirimleri yakından takip etme ve uzun raf ömrüne sahip büyük paketleri stoklama tavsiyesinde bulundu.'Durum daha da kötüleşecek'Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, tüketici fiyatları bu ay geçen aya göre yüzde 5.5 oranında daha yüksek. Analistler ise, Ukrayna krizinin çözülmemesi durumunda, işlerin daha kötüleşeceği belirtiyor.Alman Ekonomi Enstitüsü'ne göre, kriz ve Moskova'ya uygulanan yaptırımlar ve Rusya'nın karşı yaptırımları, enflasyonu yüzde 6.1'e kadar yükseltebilir.

https://tr.sputniknews.com/20220323/rusya-tarim-bakanligi-aycicegi-yagi-ihracatina-kota-uygulamasini-onerdi-1054989398.html

rusya

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, almanya, focus, focus dergisi, su, musluk suyu