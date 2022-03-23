https://tr.sputniknews.com/20220323/amazondan-100-milyon-dolarin-uzerinde-yatirim-turkiyede-lojistik-us-kuracak-1054982999.html

Amazon'dan 100 milyon doların üzerinde yatırım: Türkiye'de lojistik üs kuracak

Amazon'dan 100 milyon doların üzerinde yatırım: Türkiye'de lojistik üs kuracak

E-ticaret devi Amazon, çarşamba günü yaptığı açıklamada, artan talebi karşılamak için 100 milyon doların üzerinde bir yatırımla Türkiye'de bir lojistik üs... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T16:13+0300

2022-03-23T16:13+0300

2022-03-23T16:16+0300

ekonomi

amazon

türkiye

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dolar

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istihdam

e-ticaret

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Amazon’un Türkiye’de kuracağı ilk lojistik üssü 2022 yılının sonbaharında İstanbul’da hizmete girecek.Şirket, tesisin ilk yılında binden fazla istihdam yaratacağını ve sahada ürün satan küçük ve orta ölçekli işletmelerin yurt içi ve ihracat operasyonlarını destekleyeceğini belirtti.E-ticaret devi, Tuzla’da kurulacak yeni Amazon Lojistik Üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem (IT) gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçlerini başlatırken, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise önümüzdeki aylarda başlayacak.'Şükranlarımızı sunuyoruz'Amazon’un Türkiye’ye yapacağı yatırım hakkında yorumlarını paylaşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak sürecin en başından beri takip ettiğimiz ve Amazon ekibi ile hem sahada hem de bürokratik süreçlerde yakından çalışarak destek olduğumuz bu yatırım kararını bugün kamuoyu ile paylaşmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Ülkemize güvenip yatırım yapan Amazon ekibine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.'Bini aşkın yeni iş fırsatı için heyecanlıyız'Bloomberg'in aktardığına göre, Amazon Avrupa Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, “Türkiye’deki ilk lojistik üssümüzün açılışını İstanbul’da yapmanın mutluluğunu yaşarken, bu vesileyle Türkiye’ye olan güvenimizin de altını çizmek istiyoruz. Tatmin edici ücret ve yan haklar ile modern ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak ilk senemizde yaratacağımız bini aşkın yeni iş fırsatı için son derece heyecanlıyız” açıklamasında bulundu.Perego, “İşe alım süreçlerinde değişen tecrübe ve eğitim geçmişlerine sahip adaylar için çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı ile kariyer fırsatları sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220217/amazon-ile-visa-odeme-ucretleri-konusunda-anlasti-1053951603.html

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amazon, türkiye, lojistik, yatırım, üs, dolar, iş, istihdam, e-ticaret