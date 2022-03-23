https://tr.sputniknews.com/20220323/ankara-barosu-baskani-koranel-istifa-etti-kirli-siyasete-dahil-olmayacagim-1054983623.html

Ankara Barosu Başkanı Koranel istifa etti: 'Kirli siyasete dahil olmayacağım'

Ankara Barosu Başkanı Koranel istifa etti: 'Kirli siyasete dahil olmayacağım'

Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, baro başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T15:45+0300

2022-03-23T15:45+0300

2022-03-23T15:45+0300

türkiye

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Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Baroda 2016'da Yönetim Kurulu üyeliği, 2018'de Genel Sekreterlik, 2020'de başkan yardımcılığı görevlerini üstlendiğini, Erinç Sağkan'ın Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilmesinin ardından da 8 Aralık 2021'de başkanlık görevine seçildiğini belirtti."Başkanlık görevini üstlendikten sonra, vesayeti gelenek haline getiren zihniyetin taleplerini yerine getirmemem üzerine aleyhime algı operasyonu başlatılmıştır" diyen Koranel, Ankara Barosu'nun geleneklerine uygun şekilde ortak akılla, mesleğe ve meslektaşlara hizmet yolundaki çabalarına, sistemli bir şekilde engel olunduğunu savundu.Ankara Barosu Staj Kurulu Başkanı Suphi Tugay Ertunç, Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi Başkanı Çağrı Ayhan Şenel, Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Aslı Koçak Arıhan'ın görevlerini tam ve eksiksiz şekilde yerine getirmelerine rağmen "yönetim kurulu kararıyla, antidemokratik şekilde" 2 Mart'ta görevden alındıklarını söyleyen Koranel, bunun, ekim ayında yapılması gereken baro genel kurul ve seçimlerine ilişkin faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle yapıldığını ifade etti.Kemal Koranel, başka adayları destekleyen üyelerin bu özgürlüğünün devam ettiğini, seçimlerde görev alma ve mesleki çalışma yapmanın, tüm avukatların hakkı olduğunu dile getirdi.Ankara Barosu yönetim kurulu üyesi olduğu dönemde hiçbir merkez ve kurul başkanının gerekçesiz ve hukuka aykırı şekilde görevden alınmadığını belirten Koranel, "Baromuzda görev yapan bazı meslektaşlarımız için görevden alınma yönündeki siyasi saik ile verilen bu karar, başta anayasa, Avukatlık Kanunu, Avukatlık Meslek Kuralları ve hiçbir görüş ayırt etmeksizin üyesi olduğumuz 98 yıllık Ankara Barosu geleneklerine açıkça aykırıdır" dedi.Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğu 16 Mart'ta, bilgisi dışında 10 binden fazla avukata gecikmiş baro kesenekleri ile ilgili yazı gönderildiğini de aktaran Koranel, "Göreve başladığım günden bugüne kadar tarafıma yapılan ve içine çekilmeye çalışıldığım algı operasyonu artık şahsıma yönelik olmaktan çıkmış, sayısı 10 binleri aşan meslektaşımı etkiler duruma gelmiştir." diye konuştu.'Bir kişi ya da zümrenin talimatlarıyla hareket etmedim, etmeyeceğim'Gelinen noktada, "Ankara Barosu başkanını itibarsızlaştırarak, yıllardır verilen mücadelenin önünün kesilmesi"nin amaçlandığını söyleyen Kemal Koranel, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211208/ankara-barosunun-yeni-baskani-kemal-koranel-oldu-1051582473.html

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ankara barosu, hukuk, adalet, türkiye barolar birliği, istifa