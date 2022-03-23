https://tr.sputniknews.com/20220323/ankarada-yol-kenarinda-erkek-cesedi-bulundu-1054968111.html

Ankara'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Ankara'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bıçaklanmış halde yol kenarına atılmış erkek cesedi bulundu. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T06:30+0300

2022-03-23T06:30+0300

2022-03-23T06:30+0300

türkiye

ankara

cinayet

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Edinilen bilgiye göre, Altındağ'a bağlı Ulucanlar Caddesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı hattını aradı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin göğsünden bıçaklandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada ölen kişinin Şükrü Kelekli (40) olduğunu ve bir araçtan yol kenarına atıldığını tespit etti.Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, cinayet