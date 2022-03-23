Türkiye
SON DAKİKA| Polonya İç Güvenlik Ajansı: Casusluk şüphelisi 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini talep ettik
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220323/assangein-hapishanede-evlenmesine-izin-verildi-1054971392.html
WikiLeaks kurucusu Assange bugün hapishanede evleniyor
WikiLeaks kurucusu Assange bugün hapishanede evleniyor
Londra'nın güneydoğusundaki Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve evlenmesine izin verilen WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, bugün nişanlısı Stella Moris... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T10:49+0300
2022-03-23T11:08+0300
dünya
julian assange
hapishane
ingiltere
londra
evlilik
düğün
izin
wikileaks
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/1043510028_0:114:1800:1127_1920x0_80_0_0_7479c4207d164056958143ff5e288596.jpg
ABD'nin Irak ve Afganistan başta olmak üzere işlediği çok sayıda savaş suçunu ifşa eden WikiLeaks kurucusu Julian Assange, tutuklu bulunduğu Belmarsh Cezaevi'nde nişanlısı Stella Moris ile bugün evleniyor.2019 yılının Nisan ayında Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde tutuklanan Assange, o tarihten itibaren tutulduğu Belmarsh Cezaevi'nde nikah yapacak.Davetli listesi de dahil olmak üzere, düğünlerine getirilen kısıtlamalara rağmen sonunda Assange ile evlenebilmenin mutluluğunu dile getiren Moris, "Koşullar çok kısıtlayıcı olsa da açıkçası çok heyecanlıyız. Tören biter bitmez tüm konuklar ve tanıklar ayrılacak" dedi.Assange ile tanıştıktan bir yıl sonra, 2012 yılında güvenlik nedeniyle adını değiştirmek zorunda kalan Moris, "Julian düğünü sabırsızlıkla bekliyor. Talebimizi ilk sunuşumuzun üzerinden aylar geçti ve nihayet gerçekleşecek" diye ekledi.Düğüne sadece dört davetlinin katılmasına izin verileceği, ayrıca iki güvenlik görevlisinin de hazır bulunacağı belirtildi.Assange'ın destekçileri, çiftin töreni sırasında hapishanenin dışında bir toplantı düzenlemeyi planlıyor. Dame Vivienne Westwood tarafından giydirilecek olan Assange ve Moris, destekçilerinden 'normal bir düğüne' katılıyormuş gibi giyinmelerini istedi.Öte yandan, çiftin Gabriel ve Max adında 2 çocuğu bulunuyor. Çocukların da nikah töreni sırasında anne ve babalarının yanında olabileceği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211210/snowden-assange-davasi-yolsuzluk-ve-suiistimalle-dolu-1051659269.html
ingiltere
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/1043510028_74:0:1727:1240_1920x0_80_0_0_4a5260c10e871d5d386109bb801d9598.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
julian assange, hapishane, ingiltere, londra, evlilik, düğün, izin, wikileaks

WikiLeaks kurucusu Assange bugün hapishanede evleniyor

10:49 23.03.2022 (güncellendi: 11:08 23.03.2022)
© REUTERS / Peter NichollsJulian Assange
Julian Assange - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Peter Nicholls
Abone olGoogle news
Londra'nın güneydoğusundaki Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve evlenmesine izin verilen WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, bugün nişanlısı Stella Moris ile evleniyor. 2019 yılından beri cezaevinde tutulan Assange'ın düğününe dışarıdan 4 davetli katılabilecek.
ABD'nin Irak ve Afganistan başta olmak üzere işlediği çok sayıda savaş suçunu ifşa eden WikiLeaks kurucusu Julian Assange, tutuklu bulunduğu Belmarsh Cezaevi'nde nişanlısı Stella Moris ile bugün evleniyor.
2019 yılının Nisan ayında Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde tutuklanan Assange, o tarihten itibaren tutulduğu Belmarsh Cezaevi'nde nikah yapacak.
Davetli listesi de dahil olmak üzere, düğünlerine getirilen kısıtlamalara rağmen sonunda Assange ile evlenebilmenin mutluluğunu dile getiren Moris, "Koşullar çok kısıtlayıcı olsa da açıkçası çok heyecanlıyız. Tören biter bitmez tüm konuklar ve tanıklar ayrılacak" dedi.
Assange ile tanıştıktan bir yıl sonra, 2012 yılında güvenlik nedeniyle adını değiştirmek zorunda kalan Moris, "Julian düğünü sabırsızlıkla bekliyor. Talebimizi ilk sunuşumuzun üzerinden aylar geçti ve nihayet gerçekleşecek" diye ekledi.
Düğüne sadece dört davetlinin katılmasına izin verileceği, ayrıca iki güvenlik görevlisinin de hazır bulunacağı belirtildi.
Assange'ın destekçileri, çiftin töreni sırasında hapishanenin dışında bir toplantı düzenlemeyi planlıyor. Dame Vivienne Westwood tarafından giydirilecek olan Assange ve Moris, destekçilerinden 'normal bir düğüne' katılıyormuş gibi giyinmelerini istedi.
Öte yandan, çiftin Gabriel ve Max adında 2 çocuğu bulunuyor. Çocukların da nikah töreni sırasında anne ve babalarının yanında olabileceği bildirildi.
Julian Assange - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
DÜNYA
Snowden: Assange davası yolsuzluk ve suiistimalle dolu
10 Aralık 2021, 22:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала