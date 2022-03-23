https://tr.sputniknews.com/20220323/assangein-hapishanede-evlenmesine-izin-verildi-1054971392.html

WikiLeaks kurucusu Assange bugün hapishanede evleniyor

WikiLeaks kurucusu Assange bugün hapishanede evleniyor

Londra'nın güneydoğusundaki Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve evlenmesine izin verilen WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, bugün nişanlısı Stella Moris... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T10:49+0300

2022-03-23T10:49+0300

2022-03-23T11:08+0300

dünya

julian assange

hapishane

ingiltere

londra

evlilik

düğün

izin

wikileaks

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ABD'nin Irak ve Afganistan başta olmak üzere işlediği çok sayıda savaş suçunu ifşa eden WikiLeaks kurucusu Julian Assange, tutuklu bulunduğu Belmarsh Cezaevi'nde nişanlısı Stella Moris ile bugün evleniyor.2019 yılının Nisan ayında Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde tutuklanan Assange, o tarihten itibaren tutulduğu Belmarsh Cezaevi'nde nikah yapacak.Davetli listesi de dahil olmak üzere, düğünlerine getirilen kısıtlamalara rağmen sonunda Assange ile evlenebilmenin mutluluğunu dile getiren Moris, "Koşullar çok kısıtlayıcı olsa da açıkçası çok heyecanlıyız. Tören biter bitmez tüm konuklar ve tanıklar ayrılacak" dedi.Assange ile tanıştıktan bir yıl sonra, 2012 yılında güvenlik nedeniyle adını değiştirmek zorunda kalan Moris, "Julian düğünü sabırsızlıkla bekliyor. Talebimizi ilk sunuşumuzun üzerinden aylar geçti ve nihayet gerçekleşecek" diye ekledi.Düğüne sadece dört davetlinin katılmasına izin verileceği, ayrıca iki güvenlik görevlisinin de hazır bulunacağı belirtildi.Assange'ın destekçileri, çiftin töreni sırasında hapishanenin dışında bir toplantı düzenlemeyi planlıyor. Dame Vivienne Westwood tarafından giydirilecek olan Assange ve Moris, destekçilerinden 'normal bir düğüne' katılıyormuş gibi giyinmelerini istedi.Öte yandan, çiftin Gabriel ve Max adında 2 çocuğu bulunuyor. Çocukların da nikah töreni sırasında anne ve babalarının yanında olabileceği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211210/snowden-assange-davasi-yolsuzluk-ve-suiistimalle-dolu-1051659269.html

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julian assange, hapishane, ingiltere, londra, evlilik, düğün, izin, wikileaks