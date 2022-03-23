https://tr.sputniknews.com/20220323/aydinda-39-buyuklugunde-deprem-1054970030.html

Aydın’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Aydın’da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Aydın’ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T09:37+0300

2022-03-23T09:37+0300

2022-03-23T10:03+0300

türkiye

deprem

aydın

nazilli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050733409_0:0:300:168_1920x0_80_0_0_d9c09913f1b73523ae6dca33bbc8699c.jpg

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.53’te Aydın’ın Nazilli ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Nazilli olmak üzere çevre ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

türkiye

aydın

nazilli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deprem, aydın, nazilli