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Aydın’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Aydın’da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Aydın’ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T09:37+0300
2022-03-23T09:37+0300
2022-03-23T10:03+0300
türkiye
deprem
aydın
nazilli
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.53’te Aydın’ın Nazilli ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Nazilli olmak üzere çevre ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
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deprem, aydın, nazilli
Aydın’da 3.9 büyüklüğünde deprem
09:37 23.03.2022 (güncellendi: 10:03 23.03.2022) Abone ol
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Aydın’ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.53’te Aydın’ın Nazilli ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Nazilli olmak üzere çevre ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.