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Aydın’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Aydın’da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Aydın’ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
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deprem
aydın
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.53’te Aydın’ın Nazilli ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Nazilli olmak üzere çevre ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
türkiye
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deprem, aydın, nazilli

Aydın’da 3.9 büyüklüğünde deprem

09:37 23.03.2022 (güncellendi: 10:03 23.03.2022)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Aydın’ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.53’te Aydın’ın Nazilli ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Nazilli olmak üzere çevre ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
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