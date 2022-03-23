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Bakan Akar: Tahminlerin isabeti çok önemli
Bakan Akar: Tahminlerin isabeti çok önemli
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iklim ve hava durumunun, hayatı etkileyen önemli konulardan olduğunu, askeri faaliyetlerin planlama ve icra aşamalarında da... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T15:19+0300
2022-03-23T15:19+0300
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dünya Meteoroloji Günü" dolayısıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Bakan Murat Kurum ile fotoğraf sergisinin açılışını yaptı, ardından gün dolayısıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılara hitap etti.İklim ve hava durumunun, hayatı etkileyen önemli konulardan olduğunu, askeri faaliyetlerin planlama ve icra aşamalarında da hava durumunun önem taşıdığını dile getiren Akar, bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yoğun iş birliği içinde olduklarını söyledi.'Tahminlerin isabeti çok önemli'Sun Tzu’nun "Savaş Sanatı" kitabında "önceden bilmenin önemi"ne vurgu yapıldığını aktaran Akar, şöyle konuştu:"Bütün alanlarda tahmin konusu önemli bir unsur, ayrı bir akademik çalışma konusu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bu konudaki çalışmaları bizim için son derece önemli ve değerli. Bunlar çalışmalarımızı kolaylaştıran konular. Askeri açıdan ister harekat ister idari faaliyetlerin planlanmasında hava şartları ve arazi son derece önemli konular arasında yer almaktadır. Bu iki konu üzerinde hem planlama hem icra safhalarında devamlı bilgi sahibi olmak zorundayız. Bu konuda da bize yapılan yardımlar, destekler çok değerli, tahminlerin isabeti çok önemli."İklime duyarsız kalınmasının mümkün olmadığını dile getiren Akar, bu konuda kurumlardan bireylere herkesin yapması gerekenler bulunduğunu söyledi. İklim değişikliğinin, canlı hayatını önemli şekilde etkilediğine dikkati çeken Akar, başarı dileklerini ilettiği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışanlarının "Dünya Meteoroloji Günü"nü kutladı.Törenin sonunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Akar’a bakan olduğu güne ait meteorolojik verilerin yer aldığı tablo hediye edildi.
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hulusi akar

Bakan Akar: Tahminlerin isabeti çok önemli

15:19 23.03.2022
© AA / Arif AkdoğanMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA / Arif Akdoğan
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iklim ve hava durumunun, hayatı etkileyen önemli konulardan olduğunu, askeri faaliyetlerin planlama ve icra aşamalarında da hava durumunun önem taşıdığını belirterek, "Tahminlerin isabeti çok önemli" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dünya Meteoroloji Günü" dolayısıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Bakan Murat Kurum ile fotoğraf sergisinin açılışını yaptı, ardından gün dolayısıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılara hitap etti.
İklim ve hava durumunun, hayatı etkileyen önemli konulardan olduğunu, askeri faaliyetlerin planlama ve icra aşamalarında da hava durumunun önem taşıdığını dile getiren Akar, bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yoğun iş birliği içinde olduklarını söyledi.

'Tahminlerin isabeti çok önemli'

Sun Tzu’nun "Savaş Sanatı" kitabında "önceden bilmenin önemi"ne vurgu yapıldığını aktaran Akar, şöyle konuştu:
"Bütün alanlarda tahmin konusu önemli bir unsur, ayrı bir akademik çalışma konusu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bu konudaki çalışmaları bizim için son derece önemli ve değerli. Bunlar çalışmalarımızı kolaylaştıran konular. Askeri açıdan ister harekat ister idari faaliyetlerin planlanmasında hava şartları ve arazi son derece önemli konular arasında yer almaktadır. Bu iki konu üzerinde hem planlama hem icra safhalarında devamlı bilgi sahibi olmak zorundayız. Bu konuda da bize yapılan yardımlar, destekler çok değerli, tahminlerin isabeti çok önemli."
İklime duyarsız kalınmasının mümkün olmadığını dile getiren Akar, bu konuda kurumlardan bireylere herkesin yapması gerekenler bulunduğunu söyledi. İklim değişikliğinin, canlı hayatını önemli şekilde etkilediğine dikkati çeken Akar, başarı dileklerini ilettiği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışanlarının "Dünya Meteoroloji Günü"nü kutladı.
Törenin sonunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Akar’a bakan olduğu güne ait meteorolojik verilerin yer aldığı tablo hediye edildi.
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