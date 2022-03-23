Bakan Dönmez: Karadeniz gazında hedefimiz 2023'ün ilk çeyreği

"Karada bugün itibariyle yaklaşık 2 bin işçimiz çalışıyor. Muhtemelen 2 ay içerisinde bu sayıyı iki katına kadar çıkarmış olacağız. Boru sevkiyatında da yüzde 60'lara ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi boru sevkiyatımız tamamlanmış olacak. Belki haziran veya temmuzda da derin deniz tarafında boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Proje bittiğinde herhalde dünyanın da örnek gösterilen büyük mega projelerinden birisi olacak."