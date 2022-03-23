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https://tr.sputniknews.com/20220323/bakan-donmez-karadeniz-gazinda-hedefimiz-2023un-ilk-ceyregi-1054965148.html
Bakan Dönmez: Karadeniz gazında hedefimiz 2023'ün ilk çeyreği
Bakan Dönmez: Karadeniz gazında hedefimiz 2023'ün ilk çeyreği
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
fatih dönmez
karadeniz
doğalgaz
filyos
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne ilişkin video paylaştı. Bakan Dönmez, videodaki açıklamasında, "Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak" dedi.Tesiste devam eden çalışmalardan görüntülerin yer aldığı videoda Bakan Dönmez, şunları söyledi:
türkiye
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fatih dönmez, karadeniz, doğalgaz, filyos

Bakan Dönmez: Karadeniz gazında hedefimiz 2023'ün ilk çeyreği

00:33 23.03.2022
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne ilişkin video paylaştı.
Bakan Dönmez, videodaki açıklamasında, "Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak" dedi.
Tesiste devam eden çalışmalardan görüntülerin yer aldığı videoda Bakan Dönmez, şunları söyledi:
"Karada bugün itibariyle yaklaşık 2 bin işçimiz çalışıyor. Muhtemelen 2 ay içerisinde bu sayıyı iki katına kadar çıkarmış olacağız. Boru sevkiyatında da yüzde 60'lara ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi boru sevkiyatımız tamamlanmış olacak. Belki haziran veya temmuzda da derin deniz tarafında boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Proje bittiğinde herhalde dünyanın da örnek gösterilen büyük mega projelerinden birisi olacak."
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