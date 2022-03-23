https://tr.sputniknews.com/20220323/bazi-illerde-egitime-kar-engeli-1054996502.html
Bazı illerde eğitime kar engeli
Bazı illerde eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T23:28+0300
2022-03-23T23:28+0300
2022-03-23T23:28+0300
türkiye
kar yağışı
eğitim
hava
bitlis
erzurum
ardahan
muş
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Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kentlerde eğitim ve öğretime ara verildi.Eğitime ara verilen iller:ErzurumErzurum'un 13 ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.Kentte bir süredir etkili olan yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak tipiye dönüştü. Bu nedenle Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Pasinler, Hınıs, Karayazı, Tortum, Çat, Aşkale, Şenkaya, Tekman, Köprüköy ve Karaçoban ilçelerinde 24 Mart perşembe günü eğitime ara verildi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçelerde engelli ve hamile personel de yarın idari izinli sayılacak.ArdahanArdahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, ilçede yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.Kar yağışının Göle'de şiddetini artırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden Göle'deki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik." dedi.MuşMuş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.Vatandaşların sis, çığ ve don olaylarına karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 24 Mart Perşembe il genelinde eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel ile ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden birinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.BitlisBitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtilerek, “Yoğun kardan dolayı ilçe merkezi, belde ve köylerdeki tüm eğitim kurumlarında bugün (23.03.2022) eğitime ara verilmiştir” denildi.
türkiye
bitlis
erzurum
ardahan
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kar yağışı, eğitim, hava, bitlis, erzurum, ardahan, muş
Bazı illerde eğitime kar engeli
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Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.
Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kentlerde eğitim ve öğretime ara verildi.
Eğitime ara verilen iller:
Erzurum
Erzurum'un 13 ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Kentte bir süredir etkili olan yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak tipiye dönüştü. Bu nedenle Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Pasinler, Hınıs, Karayazı, Tortum, Çat, Aşkale, Şenkaya, Tekman, Köprüköy ve Karaçoban ilçelerinde 24 Mart perşembe günü eğitime ara verildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçelerde engelli ve hamile personel de yarın idari izinli sayılacak.
Ardahan
Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, ilçede yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.
Kar yağışının Göle'de şiddetini artırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden Göle'deki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik." dedi.
Muş
Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Vatandaşların sis, çığ ve don olaylarına karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 24 Mart Perşembe il genelinde eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel ile ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden birinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bitlis
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtilerek, “Yoğun kardan dolayı ilçe merkezi, belde ve köylerdeki tüm eğitim kurumlarında bugün (23.03.2022) eğitime ara verilmiştir” denildi.