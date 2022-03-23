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Birleşik Arap Emirlikleri: Dünya enerji güvenliği ve istikrarının korunması konusunda kararlıyız
Birleşik Arap Emirlikleri: Dünya enerji güvenliği ve istikrarının korunması konusunda kararlıyız
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin dünyadaki enerji güvenliği, piyasalardaki istikrar ve dengenin... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T05:50+0300
2022-03-23T05:50+0300
dünya
birleşik arap emirlikleri (bae)
enerji güvenliği
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BAE haber ajansı WAM'a göre, Bin Zayid, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.İkili ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomi, ticaret ve enerji konularının yanı sıra ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin dünyadaki enerji güvenliği, piyasalardaki istikrar ve dengenin korunmasında kararlı olduğunu vurguladı.Bin Zayid, 15 Mart'ta Bakü yakınlarındaki Alat kasabasında Karadağ güneş enerjisi santralinin yapımına başlanması sebebiyle Aliyev'i tebrik etti. Ülkesinin Azerbaycan ile stratejik iş birliğini güçlendirme arzusunda olduğunu belirten Bin Zayid, Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji alanındaki projelerine destek vermek istediğini kaydetti.Karadağ güneş enerjisi santralinin proje değeri, 225 milyon dolar olarak belirlenirken, finansman ve yapımını BAE'nin yenilenebilir enerji şirketi Masdar üstlenmişti.
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birleşik arap emirlikleri (bae), enerji güvenliği

Birleşik Arap Emirlikleri: Dünya enerji güvenliği ve istikrarının korunması konusunda kararlıyız

05:50 23.03.2022
© AP Photo / Jon GambrellMuhammed bin Zayid Al Nahyan
Muhammed bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin dünyadaki enerji güvenliği, piyasalardaki istikrar ve dengenin korunması konusunda kararlı olduğunu söyledi.
BAE haber ajansı WAM'a göre, Bin Zayid, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
İkili ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomi, ticaret ve enerji konularının yanı sıra ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin dünyadaki enerji güvenliği, piyasalardaki istikrar ve dengenin korunmasında kararlı olduğunu vurguladı.
Bin Zayid, 15 Mart'ta Bakü yakınlarındaki Alat kasabasında Karadağ güneş enerjisi santralinin yapımına başlanması sebebiyle Aliyev'i tebrik etti. Ülkesinin Azerbaycan ile stratejik iş birliğini güçlendirme arzusunda olduğunu belirten Bin Zayid, Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji alanındaki projelerine destek vermek istediğini kaydetti.
Karadağ güneş enerjisi santralinin proje değeri, 225 milyon dolar olarak belirlenirken, finansman ve yapımını BAE'nin yenilenebilir enerji şirketi Masdar üstlenmişti.
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