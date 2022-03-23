https://tr.sputniknews.com/20220323/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-deva-partisi-lideri-babacan-ile-gorustu-1054979866.html
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Lideri Babacan ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Lideri Babacan ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle görüştü. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T14:00+0300
2022-03-23T14:00+0300
2022-03-23T14:00+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ali babacan
kemal kılıçdaroğlu
deva partisi
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CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 30 dakika süren görüşmenin ardından Babacan'ı aracına kadar uğurladı.Ali Babacan, gazetecilerin, görüşmenin içeriğine yönelik sorusu üzerine, "Pazar günkü buluşmamızın gündemini karşılıklı değerlendirdik" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220321/babacan-her-alanda-eylem-planimiz-hazir-ilk-90-dakikada-bile-ne-yapacagimiz-belli--1054915711.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ali babacan, kemal kılıçdaroğlu, deva partisi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Lideri Babacan ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle görüştü.
CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 30 dakika süren görüşmenin ardından Babacan'ı aracına kadar uğurladı.
Ali Babacan, gazetecilerin, görüşmenin içeriğine yönelik sorusu üzerine, "Pazar günkü buluşmamızın gündemini karşılıklı değerlendirdik" dedi.