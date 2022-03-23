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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Lideri Babacan ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Lideri Babacan ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle görüştü. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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ali babacan
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CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 30 dakika süren görüşmenin ardından Babacan'ı aracına kadar uğurladı.Ali Babacan, gazetecilerin, görüşmenin içeriğine yönelik sorusu üzerine, "Pazar günkü buluşmamızın gündemini karşılıklı değerlendirdik" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220321/babacan-her-alanda-eylem-planimiz-hazir-ilk-90-dakikada-bile-ne-yapacagimiz-belli--1054915711.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ali babacan, kemal kılıçdaroğlu, deva partisi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Lideri Babacan ile görüştü

14:00 23.03.2022
© CHP/ ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle görüştü.
CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 30 dakika süren görüşmenin ardından Babacan'ı aracına kadar uğurladı.
Ali Babacan, gazetecilerin, görüşmenin içeriğine yönelik sorusu üzerine, "Pazar günkü buluşmamızın gündemini karşılıklı değerlendirdik" dedi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin birinci kuruluş yıldönümünde Ankara’da yazılı basın temsilcileriyle bir araya geldi. 10 Mart’taki buluşma Bilkent Otel’de gerçekleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
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