https://tr.sputniknews.com/20220323/chp-milletvekili-saribal-kasta-ormanlik-alanlar-2b-arazisine-donusturuldu-1054966705.html

CHP Milletvekili Sarıbal: Kaş'ta ormanlık alanlar 2B arazisine dönüştürüldü

CHP Milletvekili Sarıbal: Kaş'ta ormanlık alanlar 2B arazisine dönüştürüldü

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya'nın Kaş ilçesi Aklar Mahallesi'nde ormanlık alanların 2B arazisine dönüştürüldüğünü söyledi 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T02:44+0300

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Sarıbal, CHP Antalya Milletvekilleri Rafet Zeybek ve Çetin Osman Budak ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aklar Mahallesi'nde yapılan "kadastro hilesiyle" ormanlık alanların orman vasfından çıkarılıp 2B arazisine dönüştürülerek, "peşkeş çekildiğini" iddia etti.Rafet Zeybek de yöre halkının yanında sonuna kadar duracaklarını belirterek, "Bu, ormana, vatana ihanettir." dedi.Çetin Osman Budak ise Kaş'ın Türkiye'nin dünyaya açılan pencerelerinden biri olduğunu belirtti. Budak, bununla mücadeleyi hukuk önünde sergileyip, bundan sonraki süreçte de Aklar Köyü'nün yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.Aklar Köyü sakinlerinin de katıldığı basın toplantısında Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş ise, "Orman Kadastro Komisyonları hile ve yağmanın ortağı olmuştur. Buralar, hiçbir şekilde 2B'ye konu edilemez. Burada söz konusu alan orman vasfını yitirmiş bir alan değildir." diye konuştu.

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türkiye, chp, antalya, kaş, ormanlık alan, orhan sarıbal