https://tr.sputniknews.com/20220323/cicis-kardeslerden-esra-ersoya-cocuga-cinsel-istismar-sucundan-tutuklandi-1054968460.html

'Ciciş kardeşler'den Esra Ersoy 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı

'Ciciş kardeşler'den Esra Ersoy 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı

Kamuoyunda 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden 39 yaşındaki Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T07:03+0300

2022-03-23T07:03+0300

2022-03-23T07:09+0300

türkiye

esra ersoy

çocuk istismarı

çocuklara yönelik cinsel istismar

cinsel istismar

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Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2022'de yokluğunda yapılan duruşmada 'cinsel istismar" suçundan 8 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Esra Ersoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Esra Ersoy, dün akşam adli kontrol yükümlülüğü nedeniyle imza vermek için gittiği Etiler Polis Merkezi'nde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün polis eşliğinde ve kelepçeli olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan Esra Ersoy, mahkemeye çıkarıldı. Bodrum'daki mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapılan Esra Ersoy'un yüzüne kararın okunmasının ardından tutuklanmasına karar verildi.Esra Ersoy'un Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Cezaevi girişinde Ersoy, "Ben masumum. Alnım ak. Masumluğum da kanıtlanacak" dedi.

türkiye

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esra ersoy, çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel istismar