https://tr.sputniknews.com/20220323/cin-disisleri-bakani-3-yil-sonra-ilk-defa-hindistani-ziyaret-edecek-1054971498.html

Çin Dışişleri Bakanı, 3 yıl sonra ilk defa Hindistan'ı ziyaret edecek

Çin Dışişleri Bakanı, 3 yıl sonra ilk defa Hindistan'ı ziyaret edecek

Rusya'ya yaptırım uygulamadıkları gerekçesiyle ABD'nin baskısı altında olan Çin ile Hindistan arasında 2019'dan bu yana dışişleri bakanları düzeyinde ilk üst... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T10:33+0300

2022-03-23T10:33+0300

2022-03-23T10:33+0300

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, bugün ABD'nin Asya'daki bölgesel müttefikleri arasında yer alan Hindistan'a 2019'dan bu yana ilk resmi ziyareti gerçekleştirecek.Bloomberg'e konuşan bir kaynak, Vang'ın Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ve Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşmesinin planlandığını belirtti.Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük harekatı ve Himalaya ihtilafının ele alınmasının beklendiği kaydedildi.Yetkili, Hindistan ve Çin'in son aylarda sınır anlaşmazlığına çözüm aramayı sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.Pekin yönetimi, 'Güney Tibet' olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın 'Pekin'e ilhak edildiğini' savunuyor. Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220313/cin-ve-hindistan-ihtilafli-sinir-hatti-icin-gecici-mutabakata-vardi-1054677608.html

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