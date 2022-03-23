https://tr.sputniknews.com/20220323/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesi-icin-belcikaya-gidecek-1054972156.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Belçika'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Belçika'ya gidecek
Erdoğan, Brüksel'de NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T10:54+0300
2022-03-23T10:54+0300
2022-03-23T10:54+0300
türkiye
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
nato
nato liderler zirvesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 23-24 Mart'ta Belçika'ya ziyarette bulunacak.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.Zirve toplantısında ayrıca, haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220321/finlandiya-devlet-baskanindan-nato-uyeligi-yerine-abd-ve-isvec-ile-yakin-ortaklik-kuralim-teklifi-1054908804.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, nato, nato liderler zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Belçika'ya gidecek
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Erdoğan, Brüksel'de NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 23-24 Mart'ta Belçika'ya ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.
Zirve toplantısında ayrıca, haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.