https://tr.sputniknews.com/20220323/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesi-icin-belcikaya-gidecek-1054972156.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Belçika'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Belçika'ya gidecek

Erdoğan, Brüksel'de NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T10:54+0300

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türkiye

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

nato

nato liderler zirvesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 23-24 Mart'ta Belçika'ya ziyarette bulunacak.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.Zirve toplantısında ayrıca, haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

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türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, nato, nato liderler zirvesi