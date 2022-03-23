https://tr.sputniknews.com/20220323/cumhurbaskani-karari-afadin-tasra-teskilati-personeli-toplu-tasimadan-ucretsiz-yararlanabilecek-1054967556.html
Cumhurbaşkanı kararı: AFAD’ın taşra teşkilatı personeli toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek
Cumhurbaşkanı kararı: AFAD’ın taşra teşkilatı personeli toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) taşra teşkilatı personelinin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı sağlanmasına ilişkin... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T05:35+0300
2022-03-23T05:35+0300
2022-03-23T05:35+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
cumhurbaşkanı kararı
resmi gazete
toplu taşıma
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) taşra teşkilatı personeline toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre kararda, kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme kapsamında, AFAD'ın taşra teşkilatı personelinin resmi üniformalı bulundukları sürece toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmalarına ilişkin düzenleme yer aldı.Ayrıca kararda, AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama kurtarma hizmetlerinde görev alan resmi üniformalı; arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama ve kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), cumhurbaşkanı kararı, resmi gazete, toplu taşıma
Cumhurbaşkanı kararı: AFAD’ın taşra teşkilatı personeli toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) taşra teşkilatı personelinin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) taşra teşkilatı personeline toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre kararda, kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme kapsamında, AFAD'ın taşra teşkilatı personelinin resmi üniformalı bulundukları sürece toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmalarına ilişkin düzenleme yer aldı.
Ayrıca kararda, AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama kurtarma hizmetlerinde görev alan resmi üniformalı; arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama ve kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.