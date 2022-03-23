https://tr.sputniknews.com/20220323/cumhurbaskani-karari-afadin-tasra-teskilati-personeli-toplu-tasimadan-ucretsiz-yararlanabilecek-1054967556.html

Cumhurbaşkanı kararı: AFAD’ın taşra teşkilatı personeli toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek

Cumhurbaşkanı kararı: AFAD’ın taşra teşkilatı personeli toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) taşra teşkilatı personelinin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı sağlanmasına ilişkin... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T05:35+0300

2022-03-23T05:35+0300

2022-03-23T05:35+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

cumhurbaşkanı kararı

resmi gazete

toplu taşıma

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) taşra teşkilatı personeline toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre kararda, kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme kapsamında, AFAD'ın taşra teşkilatı personelinin resmi üniformalı bulundukları sürece toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmalarına ilişkin düzenleme yer aldı.Ayrıca kararda, AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama kurtarma hizmetlerinde görev alan resmi üniformalı; arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama ve kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.

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